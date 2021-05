La maison d'hébergement La Dauphinelle entend offrir 14 nouveaux logements de deuxième étape





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Dauphinelle est particulièrement heureuse de l'engagement du gouvernement du Québec à appuyer le développement de nouveaux logements de deuxième étape pour les femmes victimes de violence conjugale, à la suite de leur séjour dans une maison d'aide et d'hébergement d'urgence.

« Depuis le début de l'année, 10 féminicides ont mis en lumière le fait que la séparation est le moment le plus dangereux pour les femmes victimes de violence conjugale, explique Sabrina Lemeltier, directrice générale de La Dauphinelle, une maison d'hébergement située à Montréal. Les logements de deuxième étape jouent un rôle crucial dans la prévention des homicides conjugaux, car ils accueillent les femmes selon l'évaluation de la dangerosité des conjoints. »

Dans ce contexte, l'engagement du gouvernement du Québec est plus qu'essentiel : « On estime qu'à Montréal, 75 % des femmes et des enfants en maison d'hébergement d'urgence qui souhaitent obtenir une place dans un logement de deuxième étape se butent à une porte fermée, faute de place », mentionne Sabrina Lemeltier.

La Dauphinelle dispose actuellement de 24 places à sa maison d'hébergement de première étape et de quatre logements de deuxième étape, aussi appelés logements transitoires sécuritaires. L'équipe travaille avec le gouvernement du Québec afin d'aménager 14 nouveaux logements, qui totaliseront 42 places pour les femmes et les enfants. Une offre d'achat a été déposée et le projet pourrait être mis en chantier dès l'automne 2021.

« Nous avons espoir que nous réussirons à concrétiser ce projet avec l'appui du gouvernement du Québec, de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et de la communauté, mais nous devons rapidement en boucler le montage financier », précise Sabrina Lemeltier.

En plus de compter sur l'appui essentiel du gouvernement, La Dauphinelle sollicitera les grands donateurs, les entreprises et la population pour lui permettre de réaliser ce projet important pour la sécurité des femmes et des enfants. Une campagne ayant pour objectif de recueillir un million de dollars sera ainsi lancée à l'automne pour compléter le financement de ce projet d'aménagement de nouveaux logements, une des clés dans la prévention des féminicides.

À propos de La Dauphinelle

Créée en 1982, La Dauphinelle offre aux femmes et à leurs enfants un refuge sécuritaire et un soutien psychosocial en vue de reprendre le pouvoir sur leur vie et de réaliser leur plein potentiel. Ce soutien se traduit par une gamme de services, dont un accompagnement pendant et après l'hébergement. La Dauphinelle mène également des activités de sensibilisation auprès de la population. Chaque année, ce sont 300 femmes et enfants qui sont accueillis en situation d'urgence. Les femmes et les enfants hébergés sont accompagnés par une équipe d'une douzaine de personnes, dont des intervenantes psychosociales et des éducatrices spécialisées. Pour en savoir plus, visitez www.ladauphinelle.org ou https://www.facebook.com/ladauphinelle/.

SOURCE La Dauphinelle

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 09:15 et diffusé par :