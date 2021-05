5N Plus annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance spécialisés à l'échelle mondiale a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») de façon virtuelle. Un total de 55 430 225 actions (68,09 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées à l'assemblée. Dans le cadre de la partie formelle de l'assemblée, les actionnaires de la Société ont élu les membres du conseil d'administration et ont approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. comme auditeur indépendant de la Société. Les résultats du vote de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration a fixé à six le nombre d'administrateurs de la Société qui devaient être élus à l'assemblée. Les six candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société ont été élus comme administrateurs de 5N Plus. Tous les candidats étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société. Suivant la tenue de l'assemblée, le conseil a nommé à nouveau M. Luc Bertrand à la présidence du conseil d'administration de la Société.

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Luc Bertrand 51 595 064 94,70 2 886 828 5,30 Jean-Marie Bourassa 52 905 898 97,11 1 575 992 2,89 James T. Fahey 52 967 895 97,22 1 513 995 2,78 Gervais Jacques 52 967 950 97,22 1 513 940 2,78 Nathalie Le Prohon 52 122 765 95,67 2 359 127 4,33 Arjang J. (AJ) Roshan 53 520 858 98,24 961 032 1,76

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur indépendant de 5N Plus jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions 54 312 905 97,99 1 115 521 2,01

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'engagement, l'orientation client, le développement durable, l'amélioration continue, la santé et la sécurité.

