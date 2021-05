Les Audacieuses affichent leur tête rasée dans le magazine ELLE Québec





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec le magazine ELLE Québec, Leucan est heureuse de dévoiler le portrait des dix femmes du groupe Les Audacieuses dans le numéro de juin, en kiosque dès aujourd'hui.

Fières, fortes et Audacieuses

Le 28 mars dernier, les Audacieuses ont posé le geste de solidarité le plus puissant qui soit envers les enfants atteints de cancer : elles se sont rasé les cheveux dans le cadre du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim. À travers le dossier consacré à Leucan dans le nouveau numéro du magazine ELLE Québec, les Audacieuses partagent leurs motivations à prendre part à cette initiative, et encouragent d'autres femmes à faire ce geste. « Ce que j'espère par-dessus tout, c'est que ces femmes en incitent des dizaines, des centaines d'autres à relever le défi, elles aussi. Il n'y a rien de plus puissant que ce mouvement pour sensibiliser toujours plus de gens à la cause. », affirme Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan et Audacieuse.

Pour en savoir plus, Leucan invite la population à se procurer le nouveau magazine ELLE Québec en kiosque dès aujourd'hui ou à visiter le site Web www.ellequebec.com/societe/reportages/10-femmes-fieres-fortes-et-audacieuses.

Le Défi têtes rasées Leucan : la 21e édition est lancée!

La saison du Défi têtes rasées Leucan est en cours et plusieurs événements en virtuel seront organisés par Leucan au cours des prochaines semaines. Pour participer au Défi ou pour obtenir plus d'information, la population est invitée à visiter le tetesrasees.com.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Proxim

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

