Hisense se classe parmi les 10 meilleures marques mondiales chinoises pour la cinquième année consécutive, selon BrandZ(MC)





QINGDAO, Chine, 12 mai 2021 /CNW/ - Le 10 mai, lors d'un événement tenu à Shenzhen, Kantar et Google ont publié conjointement la liste des 50 meilleurs développeurs de marque mondiale chinois, un rapport de BrandZMC. Hisense s'y est classée au septième rang, soit le meilleur résultat parmi les entreprises du secteur des appareils électroménagers qui figurent également au palmarès. Il s'agit de la cinquième année consécutive où Hisense se retrouve non seulement sur la liste, mais aussi parmi les dix premières entreprises du classement. En plus, Hisense s'est classée au 8e rang de la liste inaugurale de BrandZMC des 20 plus grandes étoiles montantes dans les marchés émergents, arrivant là aussi en tête de ses concurrents au sein du secteur des appareils électroménagers.

La liste des 50 meilleurs développeurs de marque mondiale chinois de BrandZMC, présentée par Kantar, est l'un des classements de marques les plus instructifs et les plus consultés au monde. Pour élaborer le rapport de 2021, plus de 860 000 consommateurs répartis sur 11 marchés ont été sondés. Il en résulte une évaluation faisant autorité et permettant de répertorier et de classer objectivement les marques qui plaisent le plus aux consommateurs du monde entier.

