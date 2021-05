Huma recueille 130 millions de dollars pour élargir sa plateforme de santé numérique afin d'améliorer les soins et la recherche





Les branches d'investissement des principales entreprises de santé et de technologie, Bayer, Hitachi, Samsung, Sony Innovation Fund by IGV, Unilever et le fonds de capital-investissement HAT, financent Huma pour apporter des soins proactifs et prédictifs à tous.

LONDRES et NEW YORK, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Huma Therapeutics Limited annonce aujourd'hui la fin de son dernier tour de table avec un financement d'environ 130 millions de dollars. L'investissement permettra d'étendre la plateforme modulaire de Huma, qui peut alimenter les « hôpitaux à domicile » numériques à l'échelle nationale, et d'aider les industries pharmaceutiques et de recherche à mener les plus importants essais cliniques jamais décentralisés. La plateforme Huma combine des algorithmes prédictifs, des biomarqueurs numériques et des données du monde réel pour faire progresser les soins proactifs et la recherche.

Leaps by Bayer and Hitachi Ventures ont mené le tour de table de série C, au cours duquel de nouveaux investisseurs stratégiques et financiers sont devenus actionnaires. Samsung Next, Sony Innovation Fund by IGV*, Unilever Ventures et HAT Technology & Innovation Fund by HAT, ainsi que Nikesh Arora (ancien président de SoftBank) et Michael Diekmann (président d'Allianz) sont également de nouveaux actionnaires.

Un engagement supplémentaire de 70 millions de dollars pouvant être exercé à une date ultérieure a également été convenu dans le cadre du tour de table de la série C portant le financement total obtenu à plus de 200 millions de dollars. Goldman Sachs International a agi comme agent de placement principal pour Huma. HSBC Bank plc et Nomura ont agi en tant qu'agents de placement communs, ces derniers devenant également actionnaires.

Ce nouvel investissement servira à étendre la plateforme numérique de Huma aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, Huma ayant récemment été désignée par le Financial Times1 comme l'entreprise de soins de santé à la croissance la plus rapide d'Europe. Huma s'est forgé une réputation de partenaire fiable en matière de technologie de la santé et d'innovation auprès de quatre gouvernements nationaux (NHS en Angleterre, Pays de Galles, Allemagne et Émirats arabes unis). Son « hôpital à domicile » numérique a été créé en collaboration avec des cliniciens et a été présenté de manière indépendante2,3 comme doublant presque la capacité clinique, réduisant de plus d'un tiers et affichant des taux d'adhésion des patients de plus de 90 %. Le service soutient les réponses des gouvernements aux pandémies sur une base non lucrative et est maintenant utilisé pour une série de patients, y compris ceux qui subissent une opération de remplacement du genou ou de la hanche p. ex., avec Smith+Nephew4.

Huma a fait progresser ses travaux aux États-Unis en 2021 avec une équipe de direction expérimentée qui a favorisé de nouveaux partenariats avec des organismes de recherche clinique, des prestataires de soins de santé, des payeurs, des organismes de recherche et des entreprises technologiques.

Huma travaille avec de grandes entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, notamment AstraZeneca, Bayer et Janssen, ainsi qu'avec des établissements universitaires tels que Stanford Medicine, l'École de Santé Publique Johns Hopkins Bloomberg et l'Université de Cambridge5,6. Les recherches de Huma à l'intersection des soins prédictifs et de l'apprentissage automatique ont fait l'objet d'un examen par les pairs et ont été publiées dans une série de revues scientifiques et médicales7,8,9,10,11.

Huma fait appel à de nouveaux talents à tous les niveaux de l'organisation, de l'atelier au conseil d'administration afin, de mettre en oeuvre les plans d'expansion mondiale. Le Dr Claudia Suessmuth Dyckerhoff a rejoint le conseil d'administration de Huma en avril, apportant une riche expérience mondiale dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé. Au cours de la dernière année, l'équipe de direction de Huma a gagné en maturité avec le recrutement de spécialistes dans les domaines de la technologie et de l'intelligence artificielle, du droit, des soins de santé, des sciences de la vie et des affaires générales.

Dan Vahdat, fondateur et PDG de Huma, a déclaré : « Il s'agit d'un moment d'une importance capitale dans le développement de Huma. Nous avons des partenaires exceptionnels et des investisseurs stratégiques qui nous soutiendront dans notre mission d'aider les gens du monde entier à vivre plus longtemps et plus pleinement. Nous démontrons déjà comment « l'hôpital à domicile » peut transformer les soins de santé et comment les essais cliniques décentralisés peuvent faire progresser la recherche d'une manière inimaginable il y a seulement un an. Nous voulons maintenant accélérer le rythme du changement et continuer à innover pour améliorer les soins et la recherche dans le monde entier. »

Alan Milburn, ancien ministre britannique de la santé et président du conseil d'administration de Huma, a déclaré : « C'est un moment important dans l'histoire de Huma et je m'emploierai à établir des relations de confiance durables avec nos nouveaux partenaires. Nous vivons une période sans précédent et l'importance de la santé et du bien-être est soulignée comme jamais auparavant. Avec nos partenaires, nous pouvons utiliser notre expertise, notre technologie et notre innovation pour changer le visage des soins de santé et de la recherche et avoir un impact sur la santé des gens partout dans le monde. »

Le Dr Claudia Suessmuth Dyckerhoff, directrice du conseil d'administration de Huma, a déclaré : « La pandémie a révélé les faiblesses des systèmes de santé du monde entier, mais grâce à la collaboration, à l'innovation et à un leadership compatissant, Huma peut offrir des soins plus rapides et plus sûrs aux patients grâce aux technologies numériques et à un accès rapide aux traitements en accélérant la recherche clinique. »

L'ambition de Huma d'améliorer la santé des gens dans le monde entier sera accélérée grâce à ses nouveaux partenariats mondiaux. Juergen Eckhardt, directeur Leaps by Bayer, commente : « Alignée sur la vision de Leaps by Bayer, l'expertise et la technologie de Huma contribueront à un changement de paradigme mondial vers la prévention et les soins et pourront stimuler les efforts de recherche utilisant les données et la technologie numérique. Nous investissons dans les technologies les plus perturbatrices de notre époque qui ont le potentiel de changer le monde pour le mieux. En tant que premier investisseur dans Huma, nous savons à quel point l'entreprise s'inscrit parfaitement dans ce cadre en tant que l'un des principaux innovateurs numériques en matière de soins de santé et de sciences de la vie. »

Keiji Kojima, vice-président exécutif de la division Smart Life de Hitachi, a ajouté,« Huma a construit une plateforme complète de monitorage à distance des patients et établi de solides antécédents, et nous sommes ravis de travailler avec Huma pour offrir sa technologie de santé de calibre mondial sur de nouveaux marchés en Asie. Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons faire progresser de nouveaux produits de santé numériques afin d'améliorer les soins et la recherche pour tous. »

Jonathan Machado, directeur principal des investissements de Samsung Next, a déclaré : « Huma fait progresser la transition nécessaire de la médecine, qui passe de la réactivité à la proactivité, et nous sommes ravis de faire partie de son voyage. L'approche de l'entreprise, fondée sur des données probantes et validée par des publications scientifiques de premier plan, ainsi que ses résultats impressionnants en matière de livraison rapide et à grande échelle, sont inégalés. Nous sommes ravis d'explorer comment la plateforme Huma et son portefeuille de biomarqueurs numériques pourraient travailler avec l'écosystème de Samsung pour avoir un impact durable sur les soins proactifs dans les hôpitaux, les sciences de la vie et les initiatives en santé de la population. »

Gen Tsuchikawa, PDG et directeur des investissements de Sony Innovation Fund (SIF) et directeur des investissements chez Innovation Growth Ventures (IGV), a déclaré : « Nous pensons que la plateforme numérique 'hôpital à domicile' et son approche fondée sur les données redéfinissent les soins de santé dans le monde entier. Nous sommes ravis de soutenir Huma alors qu'elle continue à accélérer son travail aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. »

Ignazio Castiglioni, PDG de la HAT, a déclaré : « La technologie pionnière de Huma peut changer complètement la donne pour l'industrie de la santé. HAT, avec son quatrième fonds de capital-investissement, est ravie de s'associer à Huma et à son personnel de classe mondiale en soutenant l'entreprise dans la prochaine phase de ce parcours passionnant. »

À propos de Huma

Huma est une entreprise mondiale de technologie de la santé qui aide les gens à vivre plus longtemps et plus pleinement. Notre plateforme modulaire prend en charge les « hôpitaux à domicile » numériques dans différents domaines de la santé. Dans le domaine des sciences de la vie, nous menons certains des plus importants essais et études cliniques décentralisés au monde. Notre plateforme combine des algorithmes prédictifs, des biomarqueurs numériques et des données du monde réel pour faire progresser les soins et la recherche proactifs et prédictifs.

Nos « hôpitaux à domicile » aident à soigner les patients du NHS en Angleterre, Pays de Galles, Allemagne et Émirats arabes unis. Les données montrent qu'ils peuvent doubler la capacité clinique, réduire les taux de réadmission d'un tiers et réduire les coûts tout en fournissant des soins sûrs et de grande qualité. Nous offrons des services numériques, sans but lucratif liés à la COVID-19 aux gouvernements nationaux pour les aider à lutter contre la pandémie et nous avons expédié plus d'un million d'appareils qui sont complémentaires de nos « hôpitaux à domicile » pour les alimenter. www.huma.com

Ressources supplémentaires :

1. Huma est désignée comme l'entreprise de soins de santé à la croissance la plus rapide d'Europe : https://huma.com/Huma-FT1000-Press-Release.pdf

2. Rapport NHSX sur l'incidence de l'hôpital numérique de Huma à domicile pour les patients atteints de la COVID-19 : https://www.nhsx.nhs.uk/media/documents/Evaluation_of_the_remote_digital_care_platform_221220.pdf

3. L'« hôpital à domicile » numérique de Huma pour les patients atteints de la COVID-19 fait partie d'un projet présélectionné pour le HSJ Awar 2021 : https://huma.com/thoughtpiece/hsj-value-awards-2021

4. Huma offre des soins périopératoires aux patients qui subissent des arthroplasties du genou et de la hanche : https://www.smith-nephew.com/news-and-media/media-releases/news/smithnephew-and-huma-develop-remote-patient-monitoring-app-to-assist-the-safe-restart-of-uk-orthopaedic-surgery/

5. Huma contribue à alimenter la recherche sur la détection de la COVID-19 chez les patients asymptomatiques dans le cadre de l'étude Fenland menée par l'unité d'épidémiologie du CRM de l'Université de Cambridge.

6. Huma contribue à propulser la recherche vers un essai de santé numérique décentralisé pour les patients atteints de fibrillation auriculaire : Essai décentralisé sur les patients atteints de fibrillation auriculaire (DeTAP) mené par Bayer et le Centre de la santé numérique de l'université de Stanford

7. Huma a publié une recherche sur l'utilisation des données des moniteurs de fréquence cardiaque portables pour évaluer la santé cardiovasculaire : Capteurs

8. Huma a publié une recherche sur l'apprentissage en profondeur avec variabilité de fréquence cardiaque basée sur le port de vêtements pour la prédiction de la santé mentale et générale : Journal de l'informatique biomédicale

9. Huma a publié une recherche sur l'utilisation des données des smartphones pour prédire « toutes les causes de mortalité » : JMIR mHealth

10. Huma a contribué à la publication d'une recherche sur l'impact de la santé numérique au moyen d'une application en médecine aiguë : JMIR Formative Research

11. Les travaux de Huma sur les « hôpitaux à domicile » numériques liés à la COVID-19 ont été abordés dans le British Medical Journal : The British Medical Journal

12. Huma embauche des leaders en santé numérique : https://www.prnewswire.com/news-releases/global-digital-health-leader-huma-announces-us-expansion-to-advance-virtual-care-and-research-301216230.html

13. Huma a été sélectionné pour faire partie de la Communauté mondiale des innovateurs du Forum économique mondial, « un groupe sur invitation parmi les start-ups et les entreprises d'expansion les plus prometteuses au monde qui sont à la pointe de l'innovation en matière de technologie et de modèle d'entreprise » : https://www.weforum.org/about/global-innovators/

14. Huma acquiert Biobeats et TLT : https://huma.com/files/HumaRebrandPressRelease_20200416.pdf

*Innovation Growth Ventures Co., Ltd. (IGV) est gérée par Sony Innovation Fund et Daiwa Capital Holdings.

