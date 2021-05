Invitation aux médias - Début des consultations particulières et auditions publiques dans le cadre des travaux de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, Mme Nancy Guillemette, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse, avant le début de la première phase des consultations particulières. Elle sera accompagnée de la vice-présidente, Mme Marie Montpetit et des membres du comité directeur, M. Gabriel Nadeau-Dubois et Mme Véronique Hivon.

Date : Jeudi 13 mai 2021



Heure : 11 h 15 (après les affaires courantes)



Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

Source et renseignements :

Ann-Philippe Cormier

Secrétaire de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

Assemblée nationale du Québec

Tél. : 418 643-2722

CSSFV@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

