Vancouver : classée meilleure ville pour les jeunes travailleurs au Canada selon l'Indice du travail urbain 2021 de Youthful Cities





L'indice évalue 27 villes en fonction de facteurs tels que la disponibilité d'emplois, le coût de la vie, la santé publique, les mesures de durabilité et les pratiques d'équité et d'inclusion

TORONTO, le 11 mai 2021 /CNW/ - Youthful Cities a annoncé aujourd'hui les résultats de son Indice du travail urbain 2021 , qui fournit un classement des meilleures villes du Canada pour les jeunes travailleurs. Présenté par Objectif avenir RBC , l'Indice du travail urbain classe 27 villes canadiennes en fonction de 76 indicateurs répartis dans 11 catégories : profil économique de la ville, changements climatiques, coût de la vie, accès numérique, éducation et formation, esprit d'entreprise, équité et inclusion, bons emplois pour les jeunes, génération de revenus, santé publique et transports en commun.

Depuis sa première publication en 2019, l'indice a évolué en fonction des commentaires des jeunes d'un bout à l'autre du Canada. Il montre maintenant comment les attributs d'une ville peuvent aider les jeunes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles, y compris les facteurs économiques. L'indice comprend de nouveaux indicateurs comme le niveau de sensibilisation aux changements climatiques, la lutte contre la discrimination et les probabilités d'automatisation de l'économie d'une ville.

Les villes, classées d'après des données accessibles au public, pouvaient obtenir un maximum de 956 points. Avec 623,66 points, Vancouver (selon des données provenant des 14 plus grandes municipalités qui composent la région métropolitaine de Vancouver) s'est classée au premier rang du pays. Les grandes villes semblent figurer en tête du classement des endroits où il fait bon travailler. Les résultats reflètent cependant les forces et occasions uniques de croissance de chacune des villes du palmarès. Voici le classement des villes :

1) Vancouver (623,66)

2) Hamilton (541,23)

3) Edmonton (538,96)

4) Victoria (538,38)

5) Montréal (532,22)

6) Calgary (530,47)

7) Ottawa/Gatineau (530,40)

8) Toronto (525,91)

9) Québec (503,92) 10) Mississauga (501,05)

11) Halifax (496,42)

12) Kelowna (494,48)

13) Winnipeg (486,21)

14) Kitchener-Waterloo (485,48)

15) Sudbury (481,03)

16) Saskatoon (479,36)

17) Lethbridge (474,13)

18) Brampton (468,84)

19) Laval (466,55)

20) Yellowknife (461,87)

21) Oshawa (460,16)

22) Regina (458,57)

23) Charlottetown (446,22)

24) St. John's (434,91)

25) London (434,16)

26) Moncton (411,74)

27) Fredericton (395,27)

La principale source de données de l'indice est le Centre Pivot de Youthful Cities . Lancé en mars 2020, il est le fruit de Pivot 2020 , un projet de relance de l'emploi chez les jeunes touchés par la crise de la COVID-19 financé par le gouvernement du Canada et dirigé par Youthful Cities, le Morris J. Wosk Centre for Dialogue de l'Université Simon Fraser et le Conseil canadien pour la prospérité des jeunes. À l'automne 2020, plus de 1 200 jeunes de 27 villes canadiennes ont été employés à titre de chercheurs en milieu urbain pour recueillir des données publiques sur les villes incluses dans le classement et pour mener simultanément des sondages et des entrevues auprès de plus de 3 000 jeunes (de 15 à 29 ans) afin d'étayer les résultats de l'évaluation des catégories et des indicateurs. Youthful Cities s'est associé à l'équipe Leadership avisé de RBC pour structurer les nouvelles catégories et les nouveaux indicateurs, ce qui a permis d'intégrer 15 769 points de données à l'Indice du travail urbain 2021.

« Objectif avenir RBC entend outiller les jeunes Canadiens pour les emplois de demain, explique Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Nous sommes fiers de contribuer à l'Indice du travail urbain, qui nous permet d'élargir notre partenariat avec Youthful Cities. L'indice est un outil des plus utiles. Il aidera assurément les jeunes à prendre des décisions éclairées quant à l'endroit où ils souhaitent vivre et travailler, en fonction des critères qu'ils considèrent comme importants. De plus, les résultats de l'indice contribuent à confirmer l'efficacité des investissements que nous réalisons déjà et nous indiquent les domaines où un appui accru s'impose. »

« L'avenir du monde du travail semble encore plus précaire qu'auparavant pour les jeunes adultes, souligne Robert Barnard, cofondateur de Youthful Cities. Alors que les gouvernements et les sociétés se préparent à la reprise post-COVID-19, il y a là une occasion en or de créer une stratégie favorisant l'inclusion et l'accessibilité au travail dans nos grandes villes canadiennes. Nous espérons que l'Indice du travail urbain 2021 servira de base à ce dialogue, qui doit débuter maintenant. »

Nouveauté cette année : les jeunes peuvent utiliser un gadget logiciel en ligne pour trouver la ville canadienne qui répond le mieux à leurs besoins. Ce gadget logiciel fait appel à des données personnalisées et à des préférences (analysées en fonction des 11 catégories de l'indice) pour formuler une recommandation personnalisée aux utilisateurs à la recherche de la ville qui leur convient. Les jeunes peuvent ensuite publier le résultat obtenu sur les médias sociaux afin de renseigner leurs amis et de les inviter à essayer l'outil.

L'Indice du travail urbain 2021 de Youthful Cities est maintenant accessible en ligne .

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86?000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com .?

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite .

À propos de Youthful Cities

Depuis 2012, Youthful Cities conçoit des programmes visant à constituer une base de connaissances unique sur les villes, tout en invitant les jeunes (de 15 à 29 ans) à créer et à mettre en oeuvre des solutions novatrices aux problèmes prioritaires de leurs villes. Les indices urbains créés par l'organisme amorcent un dialogue crucial sur l'importance des jeunes pour l'avenir des villes.

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :