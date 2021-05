Semaine de la profession infirmière 2021 - L 'ambiance est à la reconnaissance, mais surtout à la mobilisation infirmière





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Du lundi 10 mai au dimanche 16 mai se déroulera la 29e Semaine de la profession infirmière. À cette occasion, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) souhaite reconnaître la contribution exceptionnelle de l'expertise infirmière au coeur de la pandémie, alors que la Semaine prend les allures d'une campagne de remerciements à grand déploiement, intitulée «? Un regard vaut mille mercis? ». Témoignage de la gratitude collective envers les infirmières et infirmiers, dont les personnes qui ont fait un retour à la profession en vue de lutter contre la COVID-19, la Semaine se veut aussi un appel sans précédent à la mobilisation infirmière.

« Les exigences actuelles envers les infirmières et infirmiers sont trop grandes, sur les plans tant professionnel que personnel, et cela doit changer. Nous devons annoncer haut et fort que le statu quo n'est pas une option. Place au respect de la profession! Place à l'action! », a affirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Les infirmières et infirmiers du Québec sont invités à prendre la parole et à affirmer ce qui les distingue et ce dont ils ont besoin pour pouvoir exercer à la hauteur de leurs compétences professionnelles. Dans les prochaines semaines, l'avenir se dessine avec la tenue des États généraux de la profession infirmière, qui auront lieu les 20 et 21 mai prochains. Il s'agit d'une occasion historique de faire entendre la voix du plus grand nombre d'entre eux, de faire valoir leurs préoccupations et d'identifier des pistes d'action, de sorte que des conditions gagnantes d'exercice puissent être mises en place. La parole est à la communauté infirmière, et le futur de la profession entre ses mains!

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 80 000 membres et 15 400 étudiantes et étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 09:35 et diffusé par :