La Première Nation Abegweit bénéficiera d'investissements dans les infrastructures de transport actif et les infrastructures sociales

SCOTCHFORT, PE, le 10 mai 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministres des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et le chef Roderick W. Gould Jr de la Première Nation Abegweit, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des infrastructures de transport actif et des infrastructures sociales pour la collectivité de la Première Nation Abegweit.

Les investissements appuieront la mise en oeuvre du projet Abegweit Connects, qui vise à construire des infrastructures de transport actif qui relieront la collectivité de la Première Nation à la rivière Hillsborough et au sentier de la Confédération. Ce projet comprend la construction de plusieurs structures pour créer un accès sécuritaire et direct au bord de l'eau et au sentier polyvalent. Le projet permettra d'offrir aux membres de la collectivité de nouvelles possibilités de rester actifs et permettra aux résidents de renouer avec la rivière Hillsborough, qui était une voie de transport et une source de nourriture essentielles pour les générations passées. Le projet favorisera également de nouvelles initiatives de développement économique pour la Première Nation Abegweit, et soutiendra les efforts de lutte contre la pandémie et de relance économique.

La province de l'Île-du-Prince-Édouard fournit à la Première Nation Abegweit environ 15 acres de terrain, du côté sud de la route 2, pour la somme symbolique d'un dollar. Cette cession de terrain appuiera le projet Abegweit Connects et les plans de développement futur de la collectivité.

Des fonds supplémentaires seront également alloués à la préparation des plans, des spécifications et des estimations de coûts pour le développement du Centre Epekwitk Mena'taqug, dont la construction est prévue cette année à Scotchfort. Le nouveau centre permettra d'améliorer l'accès ainsi que la qualité des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de la collectivité. Le nouveau bâtiment communautaire sera construit grâce à un financement du gouvernement du Canada annoncé en août 2019.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,4 millions de dollars dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de soutenir d'importantes infrastructures de transport actif et infrastructures sociales afin d'aider la Première Nation Abegweit à bâtir une collectivité plus forte et plus résiliente. Le projet Abegweit Connects et les travaux de préparation du centre Epekwitk Mena'taqug aideront la collectivité à renouer avec son patrimoine traditionnel tout en cherchant à bâtir un avenir prometteur pour les prochaines générations. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministres des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui permet de renouer avec la culture et les traditions du passé, en plus d'ouvrir la voie à la croissance économique et au développement futurs. Notre île est enrichie par les nombreuses contributions que les Mi'kmaq de l'Î.-P.-É. ont apportées à cette province. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de faire équipe avec eux pour bâtir un avenir prometteur pour les insulaires autochtones et non autochtones. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« La Première Nation Abegweit travaille fort pour soutenir la croissance de la collectivité grâce à l'amélioration d'infrastructures sociales, culturelles et économiques. Le centre Epekwitk Mena'taqug et le projet Abegweit Connects représentent deux avancées considérables à cet égard. Nous sommes très reconnaissants et ravis de l'aide financière consentie par nos partenaires provinciaux et fédéraux, et nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat pour faire avancer ces projets dans un esprit de réconciliation et de prospérité mutuelle. »

Chef Roderick W. Gould Jr de la Première Nation Abegweit de l'Île-du-Prince-Édouard

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 382 millions de dollars dans 142 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

