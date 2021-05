/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Scotchfort/





SCOTCHFORT, PE, le 7 mai 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures de transport actif et des infrastructures sociales pour la Première Nation Abegweit en présence de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et de Roderick W. Gould Jr, chef de la Première Nation Abegweit.

Date : Lundi 10 mai 2021



Heure : 10 h HAA



Lieu : Bureau administratif de la Première Nation Abegweit

31, rue Kitpu

Scotchfort, Île-du-Prince-Édouard

Les médias doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à agtremere@gov.pe.ca au plus tard à 16 h HAA le vendredi 7 mai. L'espace sur place pourrait être limité pour assurer la distanciation physique. Le port du masque est requis en tout temps.

Le public est invité à suivre l'événement en direct sur la page Facebook du Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard au https://www.facebook.com/govpe/.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :