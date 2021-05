Avis de rappel d'aliments - Rappel de certains produits de jus de marque The Big Carrot en raison de la présence de morceaux de verre

The Big Carrot procède au rappel de certains produits de jus de marque The Big Carrot en raison de la présence de morceaux de verre. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés. Les produits suivants ont été vendus en Ontario....

À l'heure où l'Inde et son système de santé sont confrontés à une augmentation des infections à la COVID-19 à travers le pays, FedEx Express, filiale de FedEx Corp et plus grande société mondiale de transport express, travaille aux côtés des...