Altasciences acquiert Calvert Laboratories





Altasciences, une CRO/CDMO avant-gardiste qui prend en charge toutes les étapes cruciales du développement de médicaments en phase précoce, depuis la sélection du candidat principal jusqu'à la démonstration de faisabilité, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition de Calvert Laboratories, une CRO située sur la côte Est des États-Unis. Cette acquisition viendra en complément des activités précliniques actuelles d'Altasciences, située sur la côte ouest juste au nord de Seattle, dans l'État de Washington. Depuis plus de 40 ans, Calvert Laboratories travaille avec ses clients pour les aider à développer la nouvelle génération de produits thérapeutiques visant à prolonger et à améliorer la vie humaine, en phase avec l'objectif d'Altasciences qui consiste à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

« Cette acquisition permettra de renforcer l'expertise en matière de petites molécules et d'intégrer à l'offre préclinique actuelle d'Altasciences des capacités en pharmacologie efficace, en ophtalmologie et en études de cancérogénicité. Elle renforce également la présence d'Altasciences sur la côte Est, avec un site idéalement situé à proximité de notre site CDMO », a ajouté Steve Mason, CCOO chez Altasciences.

Calvert Laboratories a fait ses preuves depuis longtemps dans le secteur en comme partenaire de développement collaboratif, en apportant sa vaste expérience, son approche innovante orientée solutions, et des résultats incomparables avec les programmes de développement préclinique de médicaments. « Toute l'équipe de Calvert Laboratories est très enthousiaste à l'idée de rejoindre la famille Altasciences », a déclaré Michael A. Recny, Ph.D., CEO sortant de Calvert Laboratories. « L'entreprise est désormais en mesure d'offrir à ses clients une gamme élargie de services précliniques et cliniques en exploitant les vastes capacités d'une société de recherche contractuelle mondiale plus importante et plus diversifiée ».

« Cette acquisition fait partie intégrante du plan de croissance stratégique d'Altasciences visant à fournir une solution complète et entièrement intégrée de développement de médicaments en phase précoce, tout en faisant face aux défis d'externalisation en constante évolution des sociétés biopharmaceutiques du monde entier, » a expliqué Chris Perkin, PDG d'Altasciences. « Nous nous réjouissons de travailler aux côtés de notre nouvelle équipe de spécialistes précliniques de la côte Est, une équipe qui partage nos valeurs d'excellence, d'intégrité et d'orientation client », a conclu Chris Perkin.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle visionnaire, de taille moyenne, qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée pour les études précliniques et de pharmacologie clinique, notamment pour la formulation, la production, et les services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales en matière de développement de médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, le tout personnalisable en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

