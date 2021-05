SoftServe participe au lancement d'une plateforme nationale de bénévolat en Ukraine





SoftServe, autorité numérique et société de conseil de premier plan, a participé au lancement de la Plateforme nationale de bénévolat ? un projet conjoint faisant intervenir le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Ukraine, le Service ukrainien d'action bénévole, et SoftServe, mis en oeuvre avec le soutien du ministère ukrainien de la Jeunesse et des sports. Cette plateforme est un portail en ligne qui permet de mettre en relation des personnes partageant la même vision, et de les rassembler afin de créer un changement positif pour le pays.

La mission de la Plateforme nationale de bénévolat consiste à offrir aux Ukrainiens de nouvelles opportunités via le bénévolat, ainsi qu'à servir de guide dans le domaine de l'action bénévole. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la plateforme pour publier des annonces concernant des projets de bénévolat, tandis que les bénévoles peuvent parcourir les opportunités qui existent dans leur région, et choisir les initiatives auxquelles participer.

Les bénévoles et organisateurs peuvent publier et consulter des opportunités dans le cadre d'initiatives très diverses, notamment en matière d'assistance sociale, d'éducation, de science, de culture, d'art, et dans bien d'autres domaines.

« Les jeunes bénévoles d'Ukraine nous inspirent par leur engagement et leur enthousiasme altruiste », a déclaré Lotta Sylwander, directrice du bureau représentant l'UNICEF en Ukraine. « Ils constituent une riche source d'idées, de solutions et d'innovations au sein de leurs communautés. Aux côtés de nos partenaires, nous sommes heureux de lancer cette plateforme de promotion des opportunités de bénévolat et de soutien aux jeunes, qui nous montrent la voie en agissant et en démontrant qu'un changement est possible. »

« Depuis plus de dix ans, nous développons le mouvement du bénévolat en Ukraine », a déclaré Anna Bondarenko, PDG du Service ukrainien d'action bénévole. « Chaque mois, nous sommes contactés par plus de 100 organisations non gouvernementales issues de villes de différentes tailles, qui nous demandent de les aider à trouver des bénévoles pour des activités ou projets sociaux, d'éducation, et écologiques. L'existence d'une plateforme de niveau national en Ukraine permettra aux personnes partageant la même vision d'entrer en contact, et aux organisations de les rejoindre. »

« Le bénévolat m'inspire profondément », a déclaré Vadim Gutzeit, ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports. « C'est précisément la raison pour laquelle nous oeuvrons pour montrer aux jeunes qu'une participation active au service de la communauté contribue non seulement à créer un impact pour l'avenir du pays, mais offre également l'opportunité de ressentir la joie que procure le fait d'aider les autres. La création de cette Plateforme de bénévolat est une merveilleuse occasion de rencontrer des personnes qui partagent la même vision, partout à travers le pays, et de nouer de formidables partenariats autour de futurs travaux dans le cadre de projets mutuels. »

« Chez SoftServe, forte d'une culture d'ouverture d'esprit et de soutien hautement développée, nous savons toute la puissance du bénévolat », a déclaré Yaroslav Lyubinets, cofondateur et directeur du conseil d'administration de SoftServe. « Les personnes qui s'unissent autour d'une vision, d'une mission et de valeurs mutuelles peuvent accomplir des choses incroyables. Il était donc essentiel pour nous d'assurer la dimension technique d'une idée aussi puissante, et de lui donner vie. L'un des aspects de la responsabilité sociale de SoftServe consiste à soutenir les communautés en mettant en oeuvre des projets techniques, ce que nous effectuons à la fois gratuitement et grâce aux bénévoles de SoftServe. »

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d'experts dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant une continuité du concept jusqu'au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mai 2021 à 22:00 et diffusé par :