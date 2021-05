Avis aux médias - Investissements majeurs au sein des services policiers et correctionnels, ainsi qu'au DPCP pour contrer la violence conjugale et les féminicides





QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, convient les représentants des médias à une conférence de presse concernant des investissements majeurs qui permettront une intervention concertée de la part des services policiers et correctionnels, ainsi que du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Veuillez prendre note que l'événement médiatique sera diffusé en direct sur les pages Facebook de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le jeudi 6 mai 2021



Heure : 8 h 30



Lieu : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement - Salle Evelyn-Dumas (1.30) 1045, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

