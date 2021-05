Atlantic Towing a obtenu un financement pour la mise en oeuvre d'une technologie de batterie; modernisation des navires de ravitaillement de plateforme afin de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre





SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlantic Towing Limited a obtenu une enveloppe de plus de 4 900 000 de dollars de Petroleum Research Newfoundland & Labrador (PRNL), à la suite d'une annonce officielle et d'un événement de presse virtuel tenu le mercredi 5 mai 2021.



Le financement non remboursable du projet proviendra de la composante recherche, développement et démonstration (R-D-D) extracôtiers du Fonds de réduction des émissions (FRE) de Ressources naturelles Canada (RNCan). PRNL livre la composante R-D-D extracôtière du programme FRE.

La subvention financera des mises à niveau novatrices sur l'un des navires de ravitaillement de plateforme de la société et permettra l'intégration de systèmes de batteries dans les installations de propulsion diesel-électrique existante du navire. Atlantic Towing est la première société à mettre en oeuvre cette application multimode des technologies de batterie sur un seul navire de l'industrie pétrolière et gazière extracôtière canadienne.

L'Atlantic Shrike, un navire PSV 5000 construit en 2017, bénéficiera des mises à niveau. Celui-ci est basé dans le port d'attache d'Atlantic Towing à Saint-Jean de Terre-Neuve, et compte parmi les quatre navires diesel-électriques modernes construits par Atlantic Towing.

« En tant que principal fournisseur de services maritimes extracôtiers au Canada, nous sommes toujours à la recherche de moyens de réduire notre empreinte carbone. Ce financement aura un impact significatif nous permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Sheldon Lace, directeur des activités extracôtières chez Atlantic Towing. « La modernisation prévue représente une nouvelle approche pour l'industrie extracôtière. Ce projet combine une technologie de batterie qui permet un fonctionnement entièrement électrique sans carbone avec un groupe motopropulseur à batterie hybride. »

À la suite des améliorations apportées au navire, Atlantic Towing prévoit une réduction de la production de gaz à effet de serre de l'Atlantic Shrike allant jusqu'à 800 tonnes d'équivalent CO2 par an.

« Le passage à de nouvelles technologies et processus de transport durable qui réduisent l'empreinte carbone dans le cadre de toutes nos activités constitue un élément fondamental de notre stratégie à long terme. Ce projet, qui nous permet d'implémenter une technologie de batteries sur l'un de nos PSV, représente une étape importante pour nous », a déclaré Wayne Power, vice-président du groupe de la division du transport et de la logistique de J.D. Irving, Limited, dont Atlantic Towing est membre. « Il s'agit également d'une étape importante pour l'industrie pétrolière et gazière extracôtière du Canada atlantique. »

Le financement de près de 5 millions de dollars fourni par PRNL fait partie du programme de R-D-D extracôtier du Fonds de réduction des émissions de Ressources naturelles Canada, un investissement de 33 millions de dollars qui soutient des projets de recherche, de développement et de démonstration qui font avancer des solutions visant à décarboner l'industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Atlantic Towing a répondu à une demande de propositions émise par PRNL en décembre 2020 et figurait parmi plusieurs récipiendaires du fond annoncés le 5 mai.

« Le transport des approvisionnements et la fourniture d'un soutien extracôtier sont essentiels à nos opérations extracôtières. La réduction des émissions des navires extracôtiers grâce à une technologie novatrice comme celle-ci contribuera directement à réduire l'empreinte carbone de nos activités extracôtières », a déclaré Dave Finn, PDG de Petroleum Research, Newfoundland and Labrador.

Atlantic Towing se réjouit de mener à bien ce projet passionnant et continue de faire preuve de leadership dans le secteur pétrolier et gazier extracôtier à Terre-Neuve-et-Labrador.

À propos d'Atlantic Towing

Atlantic Towing Limited, dont le siège social est situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick, se spécialise dans la prestation d'un éventail de services maritimes, y compris des services de remorquage portuaire, de remorquage côtier, d'exploration pétrolière et gazière extracôtière et de soutien technique. Ses navires de classe mondiale sont équipés d'une technologie à la fine pointe et opérés par des équipages polyvalents et expérimentés. Ses membres d'équipage et son personnel fixe à terre sont reconnus pour leur travail en toute sécurité, la qualité du service qu'ils offrent et leur esprit d'équipe. L'entreprise est également très fière d'être certifiée par l'Alliance verte. Atlantic Towing fait partie de la famille d'entreprises de J.D. Irving,

À propos de Petroleum Research Newfoundland & Labrador

Petroleum Research est une organisation composée de membres qui apporte de la valeur à l'industrie pétrolière et gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Basée à St. John's, sa mission est de faciliter la recherche et le développement technologique et de créer de la valeur pour les membres en identifiant les possibilités, en élaborant des propositions, en finançant et en gérant la mise en oeuvre de projets au nom de l'industrie pétrolière et gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.

