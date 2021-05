Importation commerciale de chiens au Canada : Le gouvernement introduit de nouvelles exigences d'importation actualisées pour les chiens âgés de moins de 8 mois





OTTAWA ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - À la suite d'un examen des exigences d'importation existantes, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) met en oeuvre des changements pour certains types d'importation commerciale de chiens âgés de moins de 8 mois qui sont importés à des fins d'élevage et de revente (ce qui comprend l'adoption) afin d'améliorer la conformité aux exigences en matière de transport sans cruauté et de santé animale.

Cet examen a été lancé après l'inspection d'une expédition aérienne de chiens en juin 2020, au cours de laquelle un certain nombre de chiens morts et malades ont été trouvés et d'autres problèmes de non-conformité ont été recensés. Certaines mesures ont été prises par l'ACIA dans le cadre d'une enquête en cours.

À compter du 15 mai 2021, les changements suivants s'appliqueront :

Les permis à entrées multiples seront remplacés par des permis à entrée unique, et les importateurs devront préciser le nombre de chiens à importer.





Les chiens devront être vaccinés contre la rage au moins 28 jours avant leur exportation au Canada (avec une exception pour les éleveurs reconnus) et devront être traités contre les parasites internes et externes avant l'exportation.





(avec une exception pour les éleveurs reconnus) et devront être traités contre les parasites internes et externes avant l'exportation. Les importateurs devront fournir des renseignements sur l'itinéraire du pays d'origine à la destination finale au Canada , y compris l'aéroport ou le poste frontalier terrestre qui sera utilisé pour entrer au Canada . Ils devront également prévoir une inspection de l'ACIA à l'aéroport ou au poste frontalier terrestre où les animaux entreront au Canada avant que l'envoi ne quitte le pays d'origine.





, y compris l'aéroport ou le poste frontalier terrestre qui sera utilisé pour entrer au . Ils devront également prévoir une inspection de l'ACIA à l'aéroport ou au poste frontalier terrestre où les animaux entreront au avant que l'envoi ne quitte le pays d'origine. Les importateurs qui transportent des chiens par voie aérienne doivent disposer d'une installation de quarantaine postimportation préapprouvée par l'ACIA au cas où les animaux à l'arrivée nécessiteraient une inspection et/ou une quarantaine supplémentaire.

L'ACIA clarifie également l'exigence relative à la certification des chenils d'origine. L'obligation d'obtenir un permis de chenil du département de l'Agriculture des États-Unis continuera de s'appliquer aux chiens importés des États-Unis pour la revente (ce qui comprend l'adoption).

Pendant que l'ACIA se prépare à mettre en oeuvre ces changements, aucun nouveau permis d'importation commerciale de chiens âgés de moins de 8 mois destinés à la reproduction et à la revente (ce qui comprend l'adoption) ne sera délivré du 4 au 14 mai 2021. L'ACIA recommencera à délivrer des permis d'importation le 15 mai 2021 en vertu des nouvelles mesures.

L'ACIA s'est engagée à protéger la santé des animaux en contrôlant les importations.

Faits en bref

En vertu de la Loi sur la santé des animaux et de son Règlement , l'ACIA administre et applique les exigences en matière d'importation de tous les animaux et produits animaux entrant au Canada , y compris les animaux de compagnie.

et de son , l'ACIA administre et applique les exigences en matière d'importation de tous les animaux et produits animaux entrant au , y compris les animaux de compagnie. Les importateurs doivent se référer à l'avis à l'industrie et aux documents connexes pour obtenir des informations détaillées sur les changements apportés aux exigences d'importation.

Citations

« Ces changements visent à sévir contre les personnes impliquées dans les expéditions de chiots qui ne répondent pas aux exigences canadiennes en matière de santé animale et de certification. Ils fournissent à l'ACIA des outils supplémentaires pour prendre des mesures appropriées en cas de non-conformité. Les nouvelles règles relèvent la barre en matière de prévention des abus potentiels envers les animaux et indiquent clairement qu'ils ne seront pas tolérés. »

-L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Club canin canadien apprécie les mesures prises par l'ACIA en matière d'importation. Nous sommes heureux de collaborer avec l'ACIA pour encourager les Canadiens à faire des choix éclairés en matière de possession de chiens et pour promouvoir les avantages d'acheter un chien de race pure auprès d'un éleveur canadien responsable. »

- Jeff Cornett, directeur exécutif, Club Canin Canadien

Produits connexes

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 4 mai 2021 à 14:20 et diffusé par :