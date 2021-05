Après plus de 7 ans d'utilisation, la Cité internationale universitaire de Paris accélère sa transformation digitale avec la Corcentric Platform





PARIS, le 4 Mai 2021 /PRNewswire/ -- Corcentric, fournisseur leader de solutions et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie, annonce aujourd'hui que la Cité internationale universitaire de Paris, cliente depuis plus de 7 ans, accélère sa transformation digitale avec la Corcentric Platform.

Lors de l'appel d'offres passé en 2014, la Corcentric Platform s'est démarquée par sa capacité à :

S'adapter aux besoins des utilisateurs de tous les métiers (Achats, Contrôle de Gestion, Comptabilité, Opérationnels...)

S'interfacer au logiciel comptable Cegid

Être administrée facilement

Depuis sa mise en place, la solution Procure-to-Pay de Corcentric a été déployée auprès de 80 utilisateurs allant de l'Opérationnel aux fonctions Support.

"Nous avions besoin d'un outil multi-métiers, facilement utilisable à la fois par les Achats, le Contrôle de Gestion pour le suivi budgétaire et la Comptabilité pour enregistrer les dossiers factures."

Antoine MARTIN-CHRISTOL - Responsable des Achats, Cité internationale universitaire de Paris

En 2014, la Cité internationale a déployé la Corcentric Platform (historiquement Determine) pour répondre à plusieurs objectifs :

La digitalisation des processus achats de frais généraux et d'investissements

La mise en place d'un circuit d'approbation

La centralisation des données liées aux fournisseurs

L'optimisation du traitement des factures fournisseurs

L'amélioration du suivi budgétaire

En intégrant les processus et les données Achats sur une Plateforme unique, la collaboration entre les métiers s'est renforcée. Les demandeurs ont gagné en autonomie.

L'imputation budgétaire ainsi que le déclenchement du circuit d'approbation se font de façon transparente et automatique. La Cité internationale a ainsi constaté une réduction des erreurs manuelles et du temps d'approbation des commandes.

L'organisation bénéficie également d'une interface entre Corcentric et Cegid lui permettant de gérer facilement plus de 7000 factures par an, gagner du temps sur le traitement des factures et limiter les erreurs de saisie.

Enfin, les données de plus de 600 fournisseurs actifs sont centralisées et mises-à-jour dans un outil unique. Grâce à une visibilité accrue, la Cité internationale a pu renforcer le pilotage de la conformité et a minimisé les risques fournisseurs.

En 2019, la Cité internationale a accéléré sa transformation digitale en optant pour un hébergement dans le Cloud de la solution Corcentric. Ainsi, l'organisation a pu bénéficier de nouvelles fonctionnalités telles que :

Le Reporting : cette fonctionnalité collecte, centralise et restitue sous la forme de tableaux de bords préconfigurés, de rapports personnalisables et de KPIs, les informations issues de l'ensemble des activités achats de la Cité internationale.

cette fonctionnalité collecte, centralise et restitue sous la forme de tableaux de bords préconfigurés, de rapports personnalisables et de KPIs, les informations issues de l'ensemble des activités achats de la Cité internationale. Les catalogues fournisseurs Punch-Out : À terme, la Cité internationale compte déployer 5 catalogues Punch-Out en plus de ses 10 catalogues hébergés.

"Grâce à la version Cloud de la Corcentric Platform, nous ne sommes plus dépendants de la DSI pour la mise-à-jour de l'outil. De plus, l'interface "Amazon like" de la solution ainsi que l'expérience utilisateurs sont améliorées à chaque nouvelles versions."

Antoine MARTIN-CHRISTOL

Plus d'informations sur la Cité Internationale de Paris : ciup.fr

Plus d'informations sur Corcentric : corcentric.com

