Journée nationale de l'audition - L'OOAQ souhaite plus de sensibilisation sur les impacts de la surdité

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale de l'audition, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) rappelle que la surdité, qu'elle soit légère ou sévère, entraîne des impacts importants chez toutes les personnes qui en sont atteintes. Selon l'OOAQ, des efforts supplémentaires de sensibilisation doivent être mis en place afin d'informer la population des risques encourus.

«?De façon générale, on remarque une certaine méconnaissance en ce qui concerne les troubles de l'audition. Pourtant, la déficience auditive est l'un des troubles les plus fréquents après le trouble visuel. C'est loin d'être marginal?», indique Paul-André Gallant, président de l'OOAQ.

Des impacts permanents

Dans la grande majorité des cas, les pertes auditives sont permanentes. Une personne atteinte de surdité ou d'acouphène, par exemple, doit apprendre à vivre avec ces handicaps pour le reste de sa vie.

«?Ce sont des difficultés invisibles, alors on semble y accorder moins d'importance qu'aux handicaps physiques qui sont plus apparents. Toutefois les incidences sur le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes, elles, sont perceptibles?», affirme Paul-André Gallant.

Incidences sur le développement du langage et sur la socialisation

Des bébés sourds et non dépistés à la naissance auront des retards dans le développement de leur langage. Les enfants qui présentent une surdité sont privés d'une source d'apprentissage importante qui dépasse les aspects de la communication orale. Cela peut avoir des conséquences sur leur socialisation et leur réussite éducative.

«?L'audition et la communication sont le moteur des interactions sociales via lesquelles les humains s'engagent dans des rôles sociaux valorisants et stimulants, et ce, quel que soit l'âge. Communiquer est hautement complexe et demande une perception auditive suffisante pour bien interpréter les sons de la parole?» explique M. Gallant.

Les conséquences du bruit sous-estimées

Dans le cas d'une exposition répétée à des bruits excessifs sur de longues périodes ou encore à des sons courts de niveaux très élevés, les impacts auditifs sont définitifs.

En n'étant pas adéquatement protégés contre le bruit, que ce soit sur les lieux de travail ou dans les milieux de vie, il est possible de développer des acouphènes si dérangeants qu'ils peuvent mener à des difficultés de concentration, une perturbation du sommeil, de l'irritation, de l'anxiété, du stress et de la dépression. On estime qu'environ 20 % des gens ayant un acouphène le considèrent comme incommodant et certains ont même besoin de services de réadaptation.

«?L'effet du bruit est cumulatif et insidieux tout comme l'exposition au mercure, au plomb et aux insecticides?» déclare M. Gallant.

Des personnes aînées qui s'isolent

Des familles croient à tort que leurs parents ont des problèmes cognitifs alors qu'il s'agit de perte auditive. Les personnes aînées avec des troubles d'audition ont ainsi tendance à s'isoler, à se retirer de la vie sociale pour ne plus déranger. Dès l'âge de 65 ans, environ 33 % des aînés ont une déficience auditive suffisamment importante pour nuire à leurs activités quotidiennes, cela atteint 50 % vers l'âge de 75 ans et peut même aller jusqu'à 80 % chez les personnes qui reçoivent des services de soins à domicile ou qui résident en CHSLD.

Indispensables audiologistes

Spécialistes de l'audition et possédant une maitrise universitaire, les audiologistes ont des connaissances approfondies notamment en anatomie, physiologie, neurologie, linguistique, psychologie, fonction auditive et vestibulaire ainsi que de leurs troubles. Leur expertise les amène à travailler auprès des personnes de tous âges, des nouveau-nés aux aînés.

L'OOAQ réitère sa détermination à travailler avec les instances gouvernementales dans le but d'améliorer l'accessibilité aux services en santé auditive et réduire les méfaits du bruit dans tous les milieux de vie, incluant les milieux de travail, afin que le public soit réellement protégé.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Comptant plus de 3400 professionnels, dont 465 audiologistes, l'Ordre a pour mission d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres soit l'audition, le système vestibulaire, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel.

