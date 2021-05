Med7 LLC, annonce la réalisation d'une étude sur l'innocuité et l'efficacité de l'huile de chanvre à spectre complet Hempzorb81TM chez des patients atteints de diabète de type II





BLUFFDALE, Utah, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Med7, LLC (www.Med7cbd.com) et HempCo, Inc. annoncent la réalisation d'une étude clinique sur l'homme chez des patients atteints de diabète de type II utilisant la technologie Purzorb®, désormais commercialisée sous le nom de Hempzorb81TM. « Cette étude fournira à nos clients et à nos fournisseurs des produits fondés sur des données probantes, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent sur le marché du chanvre industriel et du CBD », a déclaré Matt Smith, PDG de Med7. Cette étude a été réalisée avec le soutien des National Institutes of Health (NIH) dans le cadre de leur programme de subventions affectées aux petites entreprises.

Au cours de cette étude contrôlée par placebo sur 150 patients atteints de diabète de type II, Hempzorb81TM a démontré un effet significatif sur la réduction de l'A1c avec une baisse moyenne de 1,2 points par rapport au placebo sur six mois. Les patients sous Hempzorb81TM ont également perdu en moyenne 6,5 kg et réduit leur tour de taille de 10 cm par rapport au placebo (www.hempzorb81.org).

Le cannabidiol (CBD), seul ou en association avec d'autres cannabinoïdes, n'a jamais montré d'effet clinique avéré sur le contrôle de la glycémie lors de grandes études contrôlées par placebo. « Un extrait de plante entière d'origine naturelle contenant de nombreux cannabinoïdes et d'autres composants naturels peut avoir des effets d'entourage puissants sur les récepteurs cannabinoïdes s'ils parviennent à pénétrer efficacement dans la circulation sanguine », selon Paul Murray, PDG de HempCo. « Ces études devraient donner aux consommateurs et aux fournisseurs la certitude qu'il existe des produits de chanvre contenant du CBD qui sont soutenus par des études cliniques sur l'homme. »

Med7 a également reçu le soutien des NIH pour deux autres études : L'effet de Hempzorb81TM sur les cycles du sommeil et chez les patients atteints de COVID-19. « L'étude menée chez des patients atteints de COVID-19 est tombée à point nommé par rapport à notre étude sur le diabète et la pandémie. Au cours des premiers mois de cet essai clinique, la COVID-19 a durement touché le groupe d'étude », a déclaré M. Smith. « Aucun des sujets atteints de COVID-19 n'a abandonné l'étude ou n'a été hospitalisé, nous avons donc étudié ces patients de plus près. Nous évaluons les résultats obtenus et espérons les publier prochainement. »

Med7® est une entreprise de santé et de bien-être axée sur la technologie qui distribue aux professionnels de santé des produits à base d'huile de chanvre CBD à spectre complet utilisant Purzorb®. Purzorb® est une technologie en attente de brevet qui imite le processus naturel d'absorption de l'organisme en transformant les nutriments à base d'huile en produits hydrosolubles.

