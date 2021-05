Le gouvernement du Canada et les Fondations communautaires du Canada annoncent un financement pour soutenir la santé et le bien-être des personnes âgées à Ottawa





OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a touché de façon disproportionnée de nombreux Canadiens, y compris les aînés. Beaucoup ont passé les treize derniers mois isolés de leur famille et de leurs amis.

Tandis que les Canadiens, y compris les aînés, continuent de s'adapter aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, les administrations locales et les partenaires communautaires de tout le pays adaptent leurs services et leurs espaces afin d'assurer la santé et la sécurité des résidents, de soutenir la relance économique, de créer des emplois et de rendre les collectivités plus résistantes aux pandémies.

À ce titre, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est jointe aujourd'hui à Jim Watson, maire d'Ottawa, à Tais McNeill, associé principal, Fondation communautaire d'Ottawa et à Suzanne Nash, présidente, Plant Pool Recreation Association, pour annoncer 74 238 $ en financement fédéral dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Ces fonds viseront l'installation de voiles d'ombrage dans le parc et l'organisation, pour les personnes âgées, d'activités conformes aux mesures de lutte contre la COVID-19.

Le projet d'installation de voiles d'ombrage dans le parc et l'organisation, pour les personnes âgées, d'activités conformes aux mesures de lutte contre la COVID-19 améliorera la sécurité et le dynamisme de l'aire de jeu située derrière le Centre récréatif Plant, ici à Ottawa, grâce à l'installation de voiles d'ombrage sur une partie ensoleillée de l'aire de jeu et des bancs de parc. Le projet vise également l'achat d'équipements de loisirs extérieurs et de jeux qui peuvent être utilisés tout en respectant les règles de la santé publique en matière de distanciation sociale. On embauchera aussi un animateur de parc pour encourager les personnes âgées à sortir, à se rassembler à l'ombre, à faire de nouvelles rencontres, à marcher et à utiliser les équipements récréatifs conformes aux mesures de lutte contre la COVID-19.

Grâce au financement de 31 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, le gouvernement du Canada et les Fondations communautaires du Canada créent des espaces plus sûrs et assurent une meilleure qualité de vie aux gens de l'ensemble du pays, en aidant les collectivités à s'adapter aux défis liés à la pandémie de COVID-19.

Le 19 avril, le gouvernement du Canada a déposé le budget de 2021 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, qui comprend de nouvelles mesures pour soutenir les personnes âgées du Canada, notamment un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse (SV) âgés de plus de 75 ans à compter de juin 2022. Le plan propose également une augmentation de 10 % des paiements de la SV pour les personnes âgées de plus de 75 ans, qui sera mise en oeuvre en juillet 2022. À Ottawa, plus de 150 000 personnes âgées reçoivent des prestations de la Sécurité de la vieillesse.

« De nombreuses personnes âgées d'Ottawa ont passé les treize derniers mois isolées de leurs amis et de leur famille. Le financement fédéral du projet de la Plant Pool Recreation Association offre aux aînés l'occasion de sortir, de se réunir à l'ombre, de rencontrer de nouvelles personnes et de participer à des activités récréatives sécuritaires pour ce qui est de la COVID. Dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, nous aidons les collectivités à créer des espaces plus sécuritaires, à s'adapter aux défis posés par la COVID-19 et à assurer une meilleure qualité de vie aux gens de tout le pays. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement fédéral sur le terrain du Centre récréatif Plant aidera les aînés à redécouvrir les joies des activités extérieures et de la socialisation d'une manière qui est sécuritaire pour eux et pour les autres. Après plus d'un an d'isolement, il s'agit d'un investissement précieux qui aura des retombées sociales cet été et pour les années à venir. »

Jim Watson, maire d'Ottawa

« L'Initiative pour des collectivités en santé aide des organismes de l'Ontario à rassembler les membres de nos collectivités tant en personne que de façon virtuelle, tout en respectant les mesures de la santé publique. Ces projets nous montrent la créativité et l'ingéniosité des collectivités qui mettent en place des solutions temporaires et à plus long terme, afin de favoriser la connectivité sociale et de donner accès aux espaces publics de façon sécuritaire. »

Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada

« La Plant Pool Recreation Association (PPRA) est ravie d'apprendre que sa demande de subvention a été acceptée. Le parc Plouffe est très important pour notre collectivité, car il est situé dans une zone à forte densité où les gens ont peu d'espace dans leur cour arrière. Le besoin d'ombre près de la structure de jeux pour enfants du parc Plouffe n'est pas nouveau, mais la pandémie a mis ce besoin encore plus en évidence. Le parc est devenu un endroit sûr où les gens peuvent rester actifs et rencontrer d'autres personnes à l'extérieur dans des conditions sûres pour ce qui est de la COVID. La création d'une zone ombragée sera bien accueillie par nos aînés qui sont mal desservis par les activités offertes au parc Plouffe. Amener les gens à sortir et à participer à des activités récréatives gratuites, c'est la raison d'être de la PPRA. »

Suzanne Nash, présidente, Plant Pool Recreation Association

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles relevant de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité, et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en oeuvre un projet national sur une période de deux ans. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en oeuvre un projet national sur une période de deux ans. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021. Les projets retenus soumis lors du premier appel de demandes ont été annoncés ou seront annoncés dans les prochaines semaines.

a pris fin le 9 mars 2021. Les projets retenus soumis lors du premier appel de demandes ont été annoncés ou seront annoncés dans les prochaines semaines. Le deuxième appel de projets sera lancé le 14 mai 2021 et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web des Fondations communautaires du Canada .

prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web des Fondations communautaires du . Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes:

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes: Bonifier la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus afin de leur assurer une meilleure sécurité financière.



Lancer l'initiative pour vieillir dans la dignité à la maison, afin d'aider les organismes communautaires à fournir un soutien pratique qui aide les aînés à faible revenu et autrement vulnérables à vieillir chez eux, par exemple en jumelant les aînés avec des bénévoles qui peuvent aider à la préparation des repas, à l'entretien de la maison, aux courses quotidiennes, aux travaux de jardinage et au transport.



Aider les provinces et les territoires à veiller à l'application des normes relatives aux soins de longue durée et à la mise en place de changements permanents. Pour assurer la sécurité des personnes âgées et améliorer leur qualité de vie, le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, tout en respectant leurs compétences en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce travail permettra de s'assurer que les personnes âgées et les personnes prises en charge vivent dans des conditions sûres et dans la dignité.

