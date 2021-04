Placements Mackenzie annonce des changements d'indice pour trois FNB de titres à revenu fixe canadiens

Placements AGF Inc. (« PAGFI ») a annoncé aujourd'hui des changements de noms et de niveaux de risque concernant certains de ses fonds. Ces changements entrent en vigueur dès aujourd'hui. Changement de noms PAGFI change le nom du Fonds...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la présidente et chef de la direction...