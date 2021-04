Le Canada et l'Ontario investissent plus de 44 M$ dans l'amélioration d'infrastructures culturelles, récréatives et vertes en partenariat avec 15 collectivités de l'Ontario





CANTON DE BROCK, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et députée provinciale de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock, Jim McDonell, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Stormont--Dundas--South Glengarry, et John Grant, maire du canton de Brock, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 20 projets d'infrastructures vertes, récréatives et communautaires dans 15 collectivités de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,3 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 12,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. La contribution combinée des bénéficiaires, qui doivent fournir le reste du financement, s'élève à plus 16,1 millions de dollars pour l'ensemble des projets.

Dans le canton de Brock, le financement conjoint permettra d'agrandir et de rénover l'aréna commémoratif et le centre communautaire de Sunderland afin d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des usagers. Le projet d'agrandissement comprend l'ajout de six nouveaux vestiaires, d'une salle communautaire et d'une salle d'entreposage et de resurfaçage de la glace. La surface de la glace de l'aréna sera également agrandie pour répondre aux dimensions réglementaires, le système de réfrigération sera modernisé et les sièges autour de l'aréna seront améliorés. D'autres rénovations permettront d'améliorer le hall d'entrée du bâtiment et l'auditorium du deuxième étage.

Une fois les travaux terminés, les clients de tous âges et de toutes capacités pourront participer à divers programmes sportifs et récréatifs dans une installation plus moderne, plus spacieuse et plus accessible.

D'autres projets annoncés aujourd'hui permettront de moderniser des centres communautaires, des installations de loisirs, des bâtiments culturels, des sentiers et des parcs, ainsi qu'une bibliothèque, afin d'améliorer l'accessibilité et de fournir des espaces modernes permettant aux amis et aux familles de partager des moments agréables en toute sécurité. Des fonds supplémentaires permettront également de moderniser les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans deux collectivités, d'améliorer la gestion des eaux pluviales et de fournir un approvisionnement en eau fiable aux résidents et aux entreprises.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les espaces récréatifs et communautaires sont au coeur des villes et des municipalités du Canada. L'investissement de plus de 15,3 millions de dollars du gouvernement fédéral dans les 20 projets annoncés aujourd'hui fournira des espaces modernes et accessibles où les résidents pourront se réunir pour rester en forme et communiquer avec leurs amis et leurs proches en toute sécurité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous ces projets d'infrastructure locaux soutiennent les familles et les collectivités tandis que l'Ontario continue de protéger la santé et l'économie de la population. La réalisation de ces projets aura des répercussions positives sur la vie et le bien-être de l'ensemble des résidents de chacune de ces municipalités pendant de nombreuses années. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et députée provinciale de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock

« Lorsque le temps commence à se réchauffer, le besoin en infrastructures sportives et récréatives devient encore plus grand, car elles permettent aux membres de la collectivité de profiter du plein air tout en maintenant un mode de vie sain et actif. C'est pourquoi l'investissement de notre gouvernement dans les projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives locales, comme les arénas et les structures de jeux, ne pouvait pas mieux tomber. »

Jim McDonell, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Stormont--Dundas--South Glengarry

« Au nom des résidents du canton de Brock, nous sommes très heureux de savoir que notre demande de subvention pour l'aréna de Sunderland a été retenue. Nous remercions sincèrement les gouvernements fédéral et provincial pour cette merveilleuse occasion. Nous souhaitons également remercier tout particulièrement les Lions de Sunderland pour leur travail et leur engagement financier dans le cadre de ce projet et nous reconnaissons l'engagement et le dévouement exceptionnels de ce groupe extraordinaire en faveur du projet. Notre regrettée mairesse Debbie Bath Hadden a été la principale force motrice de cette demande et je sais qu'elle aurait été très heureuse de voir ce projet se réaliser. »

John Grant, maire du canton de Brock

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 865 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). Le Canada investit plus de 100 millions de dollars, et l' Ontario investit plus de 40 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet permet d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales.

investit plus de 100 millions de dollars, et l' investit plus de 40 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet permet d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Renseignements sur les projets

Emplacement Titre du projet et volet de financement Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire ou d'autres sources Ville de Cornwall Carrefour communautaire sécuritaire et fonctionnel - ICCR Améliorations au bâtiment, notamment l'installation d'un nouveau panneau électrique, la création d'un nouveau système septique du côté nord du bâtiment, la réparation de la maçonnerie de briques, le remplacement de la rampe d'entrée pour personnes handicapées, l'amélioration de la ventilation et le remplacement du réservoir d'eau. Ces rénovations amélioreront l'état général du centre et rendront l'environnement plus accueillant, sécuritaire et confortable pour les clients, dont la plupart sont âgés, le personnel et les organismes à but non lucratif qui utilisent l'installation. 166 800 $ 138 986 $ 104 250 $ Comté de Haliburton Amélioration du sentier ferroviaire du comté de Haliburton - ICCR Les travaux du projet comprennent l'amélioration de 30 kilomètres de sentier avec un revêtement granulaire, l'installation de 15 bancs, de 500 mètres de barrières et de panneaux d'information pour souligner l'histoire, l'environnement naturel et l'accessibilité du sentier. Ce projet améliorera l'expérience récréative pour les utilisateurs, tout en réduisant les coûts annuels d'entretien. 107 250 $ 89 366 $ 71 509 $ Municipalité de Clarington Amélioration et réhabilitation du bassin de gestion des eaux pluviales d'Eiram - IV Le projet vise à construire un bassin d'admission au bassin de gestion des eaux pluviales, à restaurer la structure de contrôle de l'admission et de l'exutoire de l'égout pluvial, à remplacer le chemisage en pierre autour du dispositif de commande de rétention, à enlever les sédiments accumulés et à améliorer l'accès routier au bassin. Les améliorations restaureront la fonctionnalité du bassin, amélioreront la gestion et le traitement des eaux pluviales et réduiront le risque de défaillance structurale qui pourrait entraîner des inondations en aval. 95 844 $ 79 862 $ 63 904 $ Municipalité de Trent Hills Construction du centre de loisirs et de bien-être de Campbellford - ICCR Le financement soutiendra la construction d'un nouvel immeuble récréatif polyvalent. Les travaux comprennent la construction d'une patinoire aux dimensions réglementaires de la LNH, d'une piscine à couloirs, d'une piscine thérapeutique, d'une salle de conditionnement physique et d'une salle polyvalente. Ce projet assurera aux résidents et aux collectivités avoisinantes un accès à des installations récréatives modernes. 4 134 669 $ 3 445 827 $ 8 589 504 $ Municipalité de Trent Hills Remplacement du réservoir au sol d'eau traitée de Hastings - IV Le projet consiste à remplacer un réservoir au sol ainsi que 875 mètres de conduite maîtresse pour raccorder le nouveau réservoir au réseau de distribution. Le remplacement améliorera la pression d'eau et la protection contre les incendies et assurera un approvisionnement en eau sécuritaire, sûr et fiable. 1 043 700 $ 869 663 $ 695 887 $ Ville de Georgina Achèvement des rénovations du secteur de la grange à la ferme Clearwater - ICCR Le projet vise à réhabiliter une grange, à construire un nouvel espace de jeux, à installer des services publics et des appareils d'éclairage supplémentaires, à améliorer l'accessibilité (ascenseur, toilettes, sentiers) et à agrandir le stationnement. Ces améliorations créeront un carrefour récréatif et culturel auquel les résidents et les visiteurs auront accès à l'année. 1 999 998 $ 1 666 499 $ 1 333 499 $ Canton de Brock Projet de rénovation et d'agrandissement de l'aréna et du centre communautaire Sunderland Memorial - ICCR Le projet vise à agrandir le centre pour y ajouter six nouveaux vestiaires, une salle communautaire et un espace d'entreposage pour la surfaceuse à glace. Les autres améliorations comprennent l'agrandissement de la glace, la modernisation du système de réfrigération, la reconfiguration des sièges pour les spectateurs et la rénovation de l'entrée, de l'auditorium et des vestiaires existants. Les travaux amélioreront l'accessibilité du centre et permettront aux résidents de rester en forme et en santé pour des années à venir. 2 992 000 $ 2 493 084 $ 1 994 916 $ Canton de Cavan Monaghan Réhabilitation du bâtiment patrimonial de la vieille école de Millbrook - ICCR Les travaux du projet comprennent le remplacement de la toiture et des fenêtres par des modèles écoénergétiques, la réparation des dommages sur les murs, les planchers et les portes, l'installation d'un nouveau système de ventilation et d'échangeur d'air et l'installation de portes accessibles alimentées par batteries. Ces améliorations fourniront un accès toute l'année pour divers groupes et services sociaux à un espace intérieur et à des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de qualité. 204 700 $ 170 566 $ 136 484 $ Canton de Cavan Monaghan Rénovation de l'aréna de Millbrook en un carrefour communautaire polyvalent - ICCR Les travaux du projet consistent à réhabiliter les poutres d'acier, les autres poutres, les murs et les planchers, à convertir le comptoir alimentaire en toilettes accessibles et à remplacer la toiture par une toiture écoénergétique. Un système de ventilation d'air sera également installé pour améliorer la qualité de l'air. À terme, cette installation fournira un espace accessible à l'année pour les programmes de sports et les activités sociocommunautaires. 386 400 $ 321 968 $ 257 632 $ Canton de Cavan Monaghan Transformation de la succursale Bruce Johnston en carrefour communautaire - ICCR Ce projet vise à rénover la bibliothèque pour créer un espace plus accessible, fonctionnel et écoénergétique. Les travaux comprennent le remplacement des fenêtres et des portes, la réfection du câblage électrique, le déménagement du secteur des ordinateurs publics et des espaces pour le personnel, et la rénovation des zones de travail du personnel pour en améliorer l'ergonomie, l'accessibilité et la fonctionnalité. Ces rénovations agrandiront l'espace et le rendront plus polyvalent pour les clients et le personnel, en plus d'améliorer l'expérience et l'environnement de travail. 37 400 $ 31 164 $ 24 936 $ Canton d'Enniskillen Remplacement des toilettes et du pavillon du parc Krall - ICCR Le projet vise à remplacer les toilettes et le pavillon, à installer un écran arrière et des dalles de béton dans les abris des joueurs et à construire un nouveau système septique et une voie piétonnière accessible entre le stationnement et le pavillon. À terme, le projet améliorera les infrastructures communautaires et récréatives ainsi que l'accès à celles-ci. 121 550 $ 101 282 $ 81 043 $ Canton de Minden Hills Réhabilitation du centre extérieur Kinark - ICCR Le projet comprend la construction d'un dortoir de répit et l'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité des espaces intérieurs et extérieurs comme les sentiers, les zones riveraines et les classes. D'autres améliorations prolongeront la durée de vie de la salle à manger et de la buanderie, en plus d'assurer l'hivérisation et l'accessibilité des dortoirs. Le projet augmentera la capacité saisonnière de l'installation et l'accès à un service de répit préventif pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique. 595 320 $ 496 051 $ 396 930 $ Canton de Minden Hills Réhabilitation des installations communautaires de Minden Hills (accessibilité) - ICCR Les travaux du projet amélioreront quatre installations. Bibliothèque/centre culturel de Minden : amélioration de l'état des murs de soutènement, des escaliers, des rampes, du trottoir et des plateformes autour du bâtiment de la bibliothèque et du centre culturel, et remplacement des garde-corps et des mains courantes. Centres communautaires de Lochlin et d'Irondale : amélioration de l'accessibilité par le remplacement de la rampe et l'installation d'un ouvre-porte automatique. Bâtiment du club de curling de Minden : installation d'un ascenseur et d'un sas à l'avant du bâtiment. Ces améliorations fourniront à chaque collectivité une entrée accessible et sécuritaire aux espaces communautaires, tout en respectant les normes du Code du bâtiment de l'Ontario et en prolongeant la durée de vie de ces installations. 358 800 $ 298 970 $ 239 230 $ Canton de Dundas Nord Aménagement du parc communautaire de Hallville - ICCR Le projet consiste à transformer un terrain municipal vacant en un parc polyvalent. Les travaux comprennent le drainage, l'élévation des basses terres, l'électrification et le forage d'un puits. Ils comprennent aussi l'installation de balançoires et de tables de pique-nique accessibles, l'aménagement de pistes cyclables et de sentiers piétonniers éclairés, ainsi qu'un stationnement, des terrains de baseball et de soccer, et une patinoire extérieure avec toilettes. On élargira également la route adjacente, avec bornes de délimitation pour favoriser le transport actif, et on plantera des arbres à l'échelle du parc. Le nouveau parc fournira aux résidents un espace communautaire et récréatif accessible et moderne pour des années à venir. 1 091 477 $ 909 473 $ 727 742 $ Canton de Glengarry Nord Rénovation du complexe sportif de Glengarry La rénovation du complexe sportif de Glengarry comprend le remplacement de la dalle de béton de l'aréna, des bandes et de la baie vitrée de la patinoire, des fenêtres et des portes, de l'éclairage et d'une chaudière, ainsi que l'amélioration des sièges des spectateurs et des systèmes de ventilation, de plomberie et d'alimentation électrique. D'autres modernisations visent l'amélioration de la sécurité-incendie et l'ajout de toilettes et de vestiaires non genrés. La rénovation créera un espace sécuritaire et accessible pour les joueurs et les spectateurs, et fournira aux résidents un centre sportif moderne pour qu'ils restent en forme et en santé pour les années à venir. 863 550 $ 719 553 $ 575 772 $ Canton de Scugog Rénovation et amélioration de l'accessibilité du bâtiment patrimonial de l'hôtel de ville (1873) - ICCR Le projet consiste à rénover l'espace auxiliaire du rez-de-chaussée, c'est-à-dire à installer un nouveau monte-charge à usages multiples, à moderniser la cuisine, à améliorer le système de sonorisation, à réaménager les toilettes et les vestiaires du foyer des artistes, et à rénover le clocher patrimonial. Ces rénovations créeront de nouvelles occasions artistiques et culturelles et amélioreront l'accessibilité au bâtiment, ce qui permettra à davantage de résidents de profiter du théâtre. 306 784 $ 255 398 $ 204 778 $ Canton de Glengarry Sud Remplacement de la patinoire du centre de loisirs de Char-Lan - ICCR Le projet consiste à remplacer la patinoire réfrigérée en béton ainsi que les bandes, les baies vitrées et les filets protecteurs. Le projet améliorera la sécurité et l'accessibilité de l'aréna, et fournira aux résidents un accès continu à des activités récréatives pour des années à venir. 560 000 $ 466 620 $ 373 380 $ Canton de Stormont Sud Projets de pavillons dans les parcs communautaires - ICCR Le projet consiste à construire quatre pavillons de 20 pi sur 40 pi dans quatre parcs communautaires. Les pavillons accessibles fourniront aux visiteurs de l'ombre et une protection contre le mauvais temps. 116 600 $ 97 157 $ 77 743 $ Canton de Stormont Sud Améliorations des structures de jeux - ICCR Le projet consiste à installer une structure et une surface de jeu accessibles et à enlever les structures existantes et les surfaces en gravillons. Les travaux amélioreront l'accès des résidents aux infrastructures récréatives. 62 100 $ 51 745 $ 41 405 $ Cantons unis de Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre et Clyde Réhabilitation du parc Rotary Beach - ICCR Les travaux du projet, qui amélioreront l'ensemble de l'infrastructure du parc, comprennent la réparation de la surface des terrains de tennis, de basketball et de pickleball, l'amélioration de l'accessibilité des sentiers, des quais, des terrains et des aires de pique-nique et la réhabilitation de l'extérieur de l'entrepôt. D'autres améliorations comprennent l'installation d'une structure de jeu, d'un jardin de pluie et d'un porte-vélos et la création d'un parc canin. Une étude d'arbres sera également réalisée pour assurer une bonne gestion de l'ombre, de la rétention d'eau du sol et du contrôle de l'érosion. Un réseau Wi-Fi sera également établi. Ces améliorations fourniront aux résidents et aux visiteurs une aire récréative accessible, moderne et sécuritaire, tout en soutenant divers événements communautaires, culturels et sportifs. 120 000 $ 99 990 $ 80 010 $

