Seegene commence à exporter ses nouveaux tests des variants de la COVID-19 partout dans le monde pour aider à contenir la pandémie





Seegene peut produire 300 000 trousses de test de diagnostic des variants, permettant de tester 30 millions de personnes par mois.

SÉOUL, Corée du Sud, 28 avril 2021 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ 096530), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les diagnostics moléculaires, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un permis d'exportation de la part du ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments de la Corée du Sud afin de commencer à exporter partout dans le monde son test des variants de la COVID-19. La société de biotechnologie de premier plan a déclaré que l'approvisionnement en tests de diagnostic des variants du coronavirus permettra de donner un nouveau souffle les efforts mondiaux de lutte contre la pandémie et contre des variants plus contagieux et plus mortels du virus.

Les nouveaux tests des variants de la COVID-19 de Seegene, « AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay » et « AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay », sont expédiés dans plus de 20 pays à travers le monde, y compris les pays européens les plus durement touchés, dont le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et la France, ainsi que le Chili. Les tests de diagnostic des variants ont tous deux reçu le marquage CE-IVD en mars.

Ayant préalablement trouvé des installations de production supplémentaires pour une production à grande échelle, Seegene a affirmé pouvoir produire 300 000 trousses de tests de diagnostic des variants, permettant de tester 30 millions de personnes par mois.

« Les tests de diagnostic des variantes allégeront le fardeau des professionnels de la santé du monde entier en offrant une solution pour détecter facilement les variants à partir d'un simple test PCR, ce qui permettra de mettre en oeuvre des mesures de prévention des infections plus complètes pour lutter contre la pandémie », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, chef de la direction de Seegene.

« AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay », le tout premier test de diagnostic des variants au monde, permet de détecter simultanément le virus de la COVID-19 et plusieurs variants à l'aide d'un seul test PCR multiplex en temps réel, et ce, en moins de 2 heures. Le test des variants peut notamment détecter les variants B.1.1.7, B.1.351 et P.1. « AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay » peut également être utilisé conjointement au test « AllplexTM RV Essential Assay », qui permet de dépister d'un seul coup un total de 17 virus cibles responsables d'infections respiratoires.

« AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay » permet de détecter et de différencier les mutations dans les variants, tout en effectuant un dépistage préliminaire de nouveaux variants suspects, fournissant ainsi des renseignements sur les variations supplémentaires. Ce test de diagnostic des variants permet d'identifier les mutations des variants, notamment les B.1.1.7, B.1.351, P.1 et B.1.525, en utilisant au moins dix de ses technologies exclusives, y compris la méthode PCR multiplex en temps réel de mTOCETM, une technologie de pointe que Seegene est la seule à pouvoir exploiter. Utilisant également sa technologie originale de système de contrôle interne endogène, les nouveaux tests des variants de Seegene font de la méthode de prélèvement de salive, moins effractive, une option viable.

« J'espère que tout le monde, partout sur la planète, pourra retrouver une vie normale et saine grâce aux tests de diagnostic des variants de la COVID-19 de Seegene, a déclaré le Dr Chun. Seegene continuera de surveiller de près l'évolution des variants du virus et fournira des tests de variants supplémentaires pour aider à contenir la propagation du virus et à mettre fin à la pandémie. »

Le variant du coronavirus identifié pour la première fois au Royaume-Uni l'an dernier est maintenant présent dans plus de 114 pays, devenant la souche la plus commune de la COVID-19 aux États-Unis. Aussi connu sous le nom de B.1.1.7., le « variant britannique » s'est révélé non seulement plus contagieux, mais aussi plus mortel, provoquant l'inquiétude dans le monde entier. Autre variant préoccupant, le B.1.351 détecté pour la première fois en Afrique du Sud réduit l'efficacité de certains vaccins, ce qui a fait croître la demande pour des diagnostics plus rapides et plus précis.

À propos de Seegene, Inc.

Fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et possédant des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil et au Moyen-Orient, Seegene, Inc est une entreprise de diagnostic in vitro qui a transformé des concepts en produits grâce à ses activités de recherche et de développement pionnières. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPOtm (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCEtm, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDTtm, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCEtm. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire de pointe (MDx) appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité et la spécificité de la PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent, fournissant ainsi des produits PCR multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de MDx en proposant des innovations rentables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 22:28 et diffusé par :