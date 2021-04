Supersapiens conclut un financement en phase initiale de 13,5 millions de dollars





Le financement de MICA Ventures AG, fondateur de Zwift, et de Wahoo accélérera l'expansion du marché mondial du prochain dispositif portable clé de fitness

ATLANTA, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Supersapiens annonce une levée de fonds de 13,5 millions de dollars menée par MICA Ventures AG. Le nouvel écosystème de gestion de l'énergie, propulsé par le biocapteur de glucose pour le sport Libre Sense d'Abbott, a obtenu le plus grand investissement dans le domaine de la surveillance du glucose en continu (SGC) pendant l'activité sportive, recueillant des investissements de marques de fitness et de performance importantes, dont le fondateur de Zwift et Wahoo.

Se joignent à l'investisseur principal Michael Hartweg, fondateur de MICA Ventures AG, Ed Baker, ancien vice-président des produits et de la croissance chez Uber et responsable de la croissance internationale chez Facebook, Harvey Schwartz, ancien coprésident et directeur financier de Goldman Sachs, Rémi Duchemin, cofondateur d'OC Sport, et Eric Min, fondateur et PDG de Zwift. Supersapiens a également attiré des investissements mondiaux de CM Ventures, Rubix Ventures, Swiss Startup Group et Wahoo Fitness.

« La surveillance du glucose en continu (SGC) pendant l'activité sportive change complètement la donne pour tous les athlètes. C'est le début d'une révolution massive de la performance », a déclaré Hartweg, fondateur de MICA Ventures AG.

L'écosystème Supersapiens, alimenté par Abbott Libre Sense, permet aux athlètes d'optimiser leur alimentation, de maximiser leur temps d'entraînement et d'augmenter les gains de performance. Ses outils d'interprétation des données représentent l'avenir de l'alimentation et des performances sportives.

« J'utilise le glucose comme indicateur de performance depuis 33 ans. En tant qu'athlète, je me rends tout à fait compte de l'impact du glucose sur la capacité d'atteindre vos objectifs. Cela me donne un grand sentiment de fierté d'apporter maintenant cette connaissance au monde, car il n'y a pas de meilleur outil pour visualiser votre entraînement et la récupération que la SGC pendant l'activité sportive. Avec l'appui de magnats du secteur et de visionnaires comme Eric Min, nous transformons Supersapiens en un système clé dont aucun athlète ne pourra se passer », a déclaré Phil Southerland, fondateur et PDG de Supersapiens.

Le partenariat de Supersapiens avec le leader mondial de la santé, Abbott, en fait le seul écosystème de gestion de l'énergie qui s'intègre directement à une SGC pour le sport compatible Bluetooth, le biocapteur de glucose pour le sport Abbott Libre Sense. Ce partenariat stratégique permet à Supersapiens d'évoluer rapidement et, plus important encore, offre aux athlètes un accès au taux de glucose vraiment significatif - des niveaux d'énergie minute par minute directement diffusés en direct sur leur appareil personnalisé.

Au cours de ses 12 premières semaines sur le marché, Supersapiens compte plus de 2 000 athlètes payants sur son système, ce qui le positionne comme le leader mondial de la gestion de l'énergie pour le sport. Depuis son lancement à la fin de 2020, sa notoriété a considérablement augmenté.

Supersapiens travaille sur son premier produit matériel, un bracelet portable appelé Supersapiens Reader Version Zero, qui permettra aux athlètes de voir en un coup d'oeil leurs données d'énergie en temps réel. Le dispositif permettra aux athlètes qui l'utilisent de devenir les premiers à mettre en place un écosystème complet d'entraînement et de coaching autour de la SGC pour les performances sportives.

« Une fois que les athlètes disposent de données minute par minute relatives à l'énergie dépensée pendant une séance d'entraînement, ils peuvent rapidement établir la corrélation entre leur taux de glucose et leurs performances, ce qui se traduit par un meilleur rapport entre le temps d'entraînement et les performances qui en découlent », a déclaré Todd Furneaux, co-fondateur et président de Supersapiens.

L'écosystème de Supersapiens alimenté par le Libre Sense d'Abbott est désormais disponible en Autriche, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Suisse et au Royaume-Uni. Pour les marchés où Supersapiens n'est pas encore présent, les athlètes peuvent s'inscrire sur la liste d'attente. Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits Supersapiens et acheter le biocapteur d'Abbott, visitez le site www.supersapiens.com.

À propos de Supersapiens

Supersapiens est une entreprise de technologie sportive basée aux États-Unis qui se concentre sur les systèmes de gestion de l'énergie pour permettre aux athlètes de gérer efficacement leur alimentation pendant les entraînements afin de maintenir un travail de haute intensité, de gérer correctement les niveaux de glucose pour maximiser la récupération et obtenir des gains de performance plus importants.

Le biocapteur de glucose pour le sport Libre Sense d'Abbott est destiné à mesurer le glucose des athlètes. Les athlètes sont définis comme des personnes qui font de l'exercice dans le but d'améliorer leur bien-être et leurs performances. Lorsqu'il est utilisé avec un produit compatible, le biocapteur leur permet d'établir une corrélation entre leur taux de glucose et leurs performances sportives. Le biocapteur n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou au suivi d'une maladie.

L'écosystème de Supersapiens, dont le biocapteur de glucose pour le sport Libre Sense d'Abbott, n'est pas encore disponible à la vente aux États-Unis. Pour obtenir une liste complète des références et des questions, veuillez visiter notre centre d'éducation et notre assistance.

Contact : Mark Riedy, mark@truecommunications.com, 415-302-2923

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1497898/Supersapiens.jpg

