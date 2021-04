Nuvei Corporation communiquera ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2021 le 10 mai 2021





MONTRÉAL, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou l'« entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021 avant l'ouverture des marchés le lundi 10 mai 2021. À cette occasion, la direction tiendra une conférence téléphonique diffusée sur le Web en direct à 8 h 30 (heure de l'Est). Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, ainsi que David Schwartz, chef des finances, animeront la conférence.



La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l'entreprise à l'adresse https://investors.nuvei.com/ . Après la fin de la conférence, un enregistrement sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs.

Il sera également possible d'y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement sera disponible deux heures après la fin de la conférence, en composant le 844 512-2921 (numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d'identification de la conférence est le 13718591. L'enregistrement sera disponible jusqu'au lundi 24 mai 2021.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

Personne-ressource :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, Relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com

