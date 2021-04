Typhon annonce l'octroi d'options d'achat d'actions à certains dirigeants, administrateurs, employés et consultants

Exploration Typhon inc. (« Typhon » ou « la Société ») annonce que le Conseil d'administration a approuvé l'octroi de 1 900 000 options d'achat d'actions à certains de ses dirigeants, administrateurs, employés et consultants, selon les modalités du...

Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») tiendra son assemblée annuelle virtuelle 2021 (l' « assemblée ») le mercredi 12 mai 2021 à 15h30 (heure avancée de l'Est). Nous sommes heureux d'annoncer que les deux firmes de conseil indépendantes de...