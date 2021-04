La plateforme Axya lève sa première ronde de financement de 1,5 M $ pour connecter les réseaux de fabrication locaux en Ontario et dans le nord-est des États-Unis





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Cette première ronde d'amorçage, codirigée par le Fonds Ecofuel et Desjardins Capital avec la participation de Real Ventures, permet à l'entreprise montréalaise Axya d'étendre sa portée en Ontario et dans le nord-est des États-Unis. Anciennement connue sous le nom de GRAD4, Axya souhaite ainsi augmenter les capacités de sa plateforme transactionnelle de sous-traitance et accroitre son rayonnement sur ces nouveaux marchés nord-américains.

« Depuis sa création il y a deux ans, l'objectif d'Axya a toujours été de contribuer à élargir le potentiel de fabrication des entreprises et à améliorer l'efficacité grâce à la production locale », déclare Félix Bélisle-Dockrill, PDG et cofondateur d'Axya. « Cette dernière année nous a réellement montré les vulnérabilités de la production à l'échelle mondiale et Axya vise à rationaliser le processus de sous-traitance local tout en réduisant les complexités liées à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. »

Pour aider les entreprises à gérer leurs chaînes d'approvisionnement, la plateforme permet aux acheteurs industriels de communiquer avec leurs fournisseurs grâce à des fonctionnalités uniques telles qu'un marché pour les pièces, un système de messagerie intégré et un visualiseur CAO pour la sous-traitance de pièces personnalisées. La plateforme a favorisé les relations avec les fabricants pour des entreprises canadiennes établies telles que Vention, BRP et CAE.

« Avant Axya, la tâche de gérer notre chaîne d'approvisionnement et de suivre nos nombreux fournisseurs du monde entier était décourageante. Nous ne pouvions pas nous empêcher d'espérer trouver un jour un outil qui nous permettrait de simplifier ce processus », déclare Mathieu Provencher, COO & CFO chez Vention. « La plateforme d'Axya a permis à notre entreprise de gérer efficacement nos relations avec nos fournisseurs et même d'établir de nouvelles relations avec leur précieux réseau local de fournisseurs ici au Québec ».



Ce 1,5 M $ permettent à Axya d'atteindre encore plus d'entreprises sur le marché ontarien et de se préparer à son expansion aux États-Unis dans quelques mois. Le nouveau financement permettra également à l'équipe d'Axya de se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour l'interface afin de réduire davantage les barrières liées aux partenariats avec de nouveaux fournisseurs locaux.

« Pour le Fonds Ecofuel, la plateforme transactionnelle d'Axya, c'est : une équipe impressionnante, un service client hors pair, et surtout, un produit de pointe qui répond aux besoins de l'industrie, facile à utiliser par les acheteurs et les fournisseurs et qui favorise la fabrication locale. » souligne Richard Cloutier, associé directeur chez Ecofuel Fund. « Il s'agit de tous les ingrédients recherchés par le Fonds Ecofuel et ses partenaires pour réussir ici et à l'international. »

À propos d'Axya:

Axya est une plateforme de sous-traitance complète qui aide les entreprises à s'approvisionner en pièces métalliques sur mesure 10 fois plus rapidement qu'avec les méthodes conventionnelles. La place de marché d'Axya permet également aux acheteurs de découvrir de nouveaux fournisseurs et de travailler instantanément avec eux sur des contrats personnalisés.

Pour en savoir plus sur le Fonds Ecofuel, visitez leur site Web à: www.fondsecofuel.ca

