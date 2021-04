Le FPI PRO réalise l'acquisition de trois immeubles destinés à l'industrie légère à Ottawa pour 49,2 millions de dollars





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la clôture de son acquisition précédemment annoncée d'une participation de 100 % dans trois immeubles destinés à l'industrie légère à Ottawa, en Ontario. Le prix d'achat total de ces immeubles dont la superficie locative brute (« SLB ») totalise 283 495 pieds carrés s'est établi à 49,2 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture), ce qui représente un taux de capitalisation initial de 6,1 %.

« Le FPI PRO est heureux d'avoir réalisé cette acquisition précédemment annoncée d'immeubles industriels de grande qualité à Ottawa, qui étaient tous détenus et gérés par des investisseurs institutionnels. Cette opération relutive nous permet d'accroître notre présence en Ontario, qui compte maintenant pour environ un tiers de notre superficie locative brute totale », a déclaré le chef de la direction du FPI PRO, James Beckerleg.

« La clôture des neuf autres acquisitions annoncées précédemment d'immeubles situés à Winnipeg, au Manitoba, devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre, et nous poursuivons nos efforts en vue d'exploiter les occasions de croissance que nous avons repérées », a ajouté James Beckerleg.

Immeubles destinés à l'industrie légère à Ottawa

Le portefeuille acquis se compose de trois petits immeubles destinés à l'industrie légère qui sont situés stratégiquement dans certains des principaux sous-marchés industriels de la ville d'Ottawa et qui bénéficient d'un accès aisé à l'autoroute 417 et à certaines des principales artères de la ville. Ces immeubles dont la SLB totalise 283 495 pieds carrés ont une hauteur libre comprise entre 14 et 18 pieds et sont dotés de quais de chargement bien conçus et bien agencés et de grandes portes de chargement. À l'heure actuelle, 96 % de ces immeubles sont loués à une gamme diversifiée de locataires aux termes de baux dont la durée moyenne pondérée est de 3,5 ans. La majorité de ces baux prévoient des majorations de loyer.

Adresse de l'immeuble SLB (en pieds carrés) 1050-1051 Baxter Road 161 060 2615 Lancaster Road 84 354 2620-2650 Lancaster Road 38 081 Total 283 495

Le prix d'achat de 49,2 millions de dollars a été financé en grande partie au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt hypothécaire de premier rang d'une durée de 5 ans et d'un montant de 33,0 millions de dollars, portant intérêt au taux de 2,87 %. Le solde du prix d'achat a été réglé au moyen de fonds en caisse de 16,2 millions de dollars provenant du placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions de dollars exécuté récemment par le FPI.

Portefeuille pro forma

En conséquence de cette opération, la SLB du portefeuille du FPI PRO totalise maintenant 4,7 millions de pieds carrés, et sa valeur comptable brute1 s'établit à environ 675 millions de dollars. Les immeubles industriels, les immeubles à usage mixte et les immeubles destinés à l'industrie légère détenus par le FPI PRO dans la région métropolitaine d'Ottawa sont maintenant au nombre de 10 et leur SLB totalise environ 902 000 pieds carrés. La superficie des immeubles que le FPI PRO détient en Ontario passe ainsi à environ 1,6 million de pieds carrés, ce qui correspond à 31 % de la SLB de l'ensemble du portefeuille et à 33 % des loyers de base du portefeuille.

____________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». Tient compte de la valeur comptable brute au 31 décembre 2020, sur une base pro forma, d'une cession d'actifs de 8 millions de dollars réalisée en février 2021, et de l'opération.

À propos du Fonds de placement immobilier PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifiés au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.

Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez visiter son site Web à : https://proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés résumés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique et analyse certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment la valeur comptable brute. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes du rendement d'exploitation sous-jacent et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui est affiché sur SEDAR, à www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la clôture prévue de l'acquisition de neuf autres immeubles annoncée précédemment par le FPI, au moment prévu de la clôture de cette acquisition, aux projets d'acquisition du FPI et à la capacité du FPI PRO d'exécuter ses stratégies de croissance. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance. En outre, rien ne garantit que les acquisitions restantes du FPI PRO, qui sont toutes assujetties à des conditions de clôture usuelles, seront réalisées.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni le fournisseur de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

