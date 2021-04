Le gouvernement du Canada appuie les plans des Premières Nations de Kashechewan et de Fort Albany pour protéger leurs membres d'une éventuelle inondation





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - Des Premières Nations éloignées dans le Nord de l'Ontario sont exposées à un risque accru d'inondation chaque année au printemps. Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec le gestionnaire des Services d'urgence du Conseil de Mushkegowuk pour appuyer les communautés des Premières Nations de Kashechewan et de Fort Albany en vue de protéger leurs membres d'une éventuelle inondation causée par la débâcle printanière de la rivière Albany.

À la suite du succès l'an dernier de l'initiative Sur la terre, environ 1400 résidents de Kashechewan et 500 de Fort Albany s'isoleront à leurs camps de chasse traditionnels pendant le prochain mois environ. L'initiative Sur la terre est une mesure de sécurité pour s'assurer que les résidents sont à l'abri du danger d'inondation et leur permettre de renouer avec la terre. Sans l'initiative Sur la terre, les résidents seraient normalement évacués par mesure de précaution durant la débâcle printanière, ce qui accroît le risque d'exposition à la COVID-19 dans les communautés d'accueil.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a approuvé un financement jusqu'à

4,2 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) en vue d'appuyer l'achat d'approvisionnements, de fournitures et d'équipements nécessaires pour l'initiative Sur la terre, ainsi que pour le transport de résidents à destination ou en provenance des camps de chasse.

L'initiative Sur la terre, élaborée par les communautés, comprend la récolte et la cueillette communautaires traditionnelles, le partage intergénérationnel du savoir et des activités d'éducation en langue autochtone dans des milieux familiaux multigénérationnels.

Citations

« Les membres des Premières Nations de Kashechewan et de Fort Albany font face à une inondation éventuelle causée par la débâcle printanière annuelle. Cette année encore, la COVID-19 a multiplié les défis. Se trouver sur la terre dans des camps de chasse traditionnels protège non seulement les membres du risque d'inondation et de la COVID-19, mais leur donne également l'occasion de renouer avec la terre et de participer à des activités et des enseignements traditionnels. Je salue l'exemplarité de cette initiative innovatrice. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Selon les souhaits des gens, le Chef et le Conseil de la Première Nation de Kashechewan désirent maintenir la même initiative pour le printemps 2021. Au moment où s'amorce une flambée des cas de COVID-19 en Ontario, nous devons continuer de protéger la communauté. »

Le Chef Leo Friday

Première Nation de Kashechewan

« Le fait de compter sur l'appui des gouvernements permet à notre communauté d'intervenir adéquatement face à des problèmes de santé et de sécurité urgents par suite de la débâcle printanière et de la pandémie de COVID-19 en renforçant nos capacités et en demeurant en phase avec les valeurs traditionnelles de Fort Albany. »

Le Chef Robert Nakogee

Première Nation de Fort Albany

Faits en bref

Les Services paramédicaux de la Weeneebayko Area Health Authority (WAHA) assureront les premières interventions d'urgence auprès des résidents isolés sur la terre qui ont besoin de soins médicaux.

Des infirmiers de SAC resteront chez la Première Nation de Kashechewan et continueront à assurer les services de santé d'urgence, primaire et publique, au besoin, aux résidents qui choisissent de demeurer dans la communauté.

et continueront à assurer les services de santé d'urgence, primaire et publique, au besoin, aux résidents qui choisissent de demeurer dans la communauté. Les résidents de la Première Nation de Fort Albany qui demeurent dans la communauté conservent l'accès aux services de santé par l'entremise de l'hôpital de la WAHA à Fort Albany .

qui demeurent dans la communauté conservent l'accès aux services de santé par l'entremise de l'hôpital de la WAHA à . Si une inondation se produit, SAC collabore avec tous les partenaires pour veiller à ce que des plans d'urgence soient en place pour assurer l'évacuation sécuritaire des personnes qui demeurent dans les communautés, en accordant la priorité à la population la plus vulnérable.

Liens connexes

Mushkegowuk Council (non disponible en français)

Les inondations dans les communautés des Premières Nations

Programme d'aide à la gestion des urgences

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Pour vous abonner et recevoir nos communiqués et discours par fils RSS, prière de cliquer sur le lien suivant : www.isc.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2021 à 15:45 et diffusé par :