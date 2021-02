Sky Labs CART-I invité à une étude clinique du professeur Betts de l'Université d'Oxford





Sky Labs, start-up de soins de santé, a annoncé que CART-I, son dispositif de surveillance cardiaque de type bague, avait été fourni à Timothy Betts, professeur de médecine à l'Université d'Oxford, dans le cadre de ses recherches cliniques.

Le professeur Timothy Betts est cardiologue et spécialiste de l'arythmie. Il est une figure clé de la recherche clinique en gestion du rythme cardiaque et professeur agrégé de médecine cardiovasculaire à l'Université d'Oxford. Il est également membre du centre de recherche biomédicale d'Oxford et représentant du Royaume-Uni au comité national des sociétés cardiaques (National Cardiac Societies Committee) de l'EHRA.

Il est conseillé aux patients atteints de fibrillation auriculaire de prendre des anticoagulants, pour prévenir le risque d'accident vasculaire cérébral. Cependant, il n'est pas facile d'identifier les symptômes. Le professeur Betts prévoit de mener une étude clinique avec Sky Labs CART-I, Medtronic Reveal LINQ II et Apple Watch, afin de détecter les symptômes de fibrillation auriculaire et d'alerter les patients pour qu'ils prennent des anticoagulants en cas de besoin.

Cinquante patients recrutés dans le cadre de l'étude se verront insérer un moniteur cardiaque implantable (MCI) Reveal LINQ II. Ensuite, ils recevront une bague Sky Labs CART-I ou une Apple Watch. La capacité de la bague et de la montre à surveiller le rythme cardiaque ainsi qu'à alerter des épisodes de fibrillation auriculaire sera analysée par rapport au MCI.

CART-I est le premier appareil de surveillance cardiaque de type bague au monde. Le capteur de photopléthysmographie (PPG) dans la bague surveille la circulation sanguine dans le doigt et mesure en continu les ondes de pouls irrégulières de la fibrillation auriculaire. L'électrocardiogramme (ECG) peut également être mesuré en plaçant simplement les doigts sur la partie métallique de la bague.

Le professeur Timothy Betts a déclaré: « Je suis heureux de mener une étude pour surveiller la fibrillation auriculaire des patients en utilisant CART-I et d'utiliser les données pour guider le traitement de la fibrillation auriculaire. Le CART-I, avec son design innovant et ses multiples fonctions, sera d'une grande aide pour les patients et le personnel médical. »

Jack Lee, PDG de Sky Labs, a déclaré: « L'étude sera pour nous une opportunité d'entrer sur le marché mondial de la santé. CART-I constituera une combinaison idéale avec le MCI pour surveiller le rythme cardiaque et fournir des données significatives aux patients ainsi qu'aux médecins. »

Le CART-I de Sky Labs a remporté le concours Digital Health & Technology de la Société européenne de cardiologie pendant 2 années consécutives depuis 2018. La société a été sélectionnée comme « pionnier de la technologie » du Forum économique mondial 2019 et invitée au forum annuel.

