Eurofins Scientific annonce l'acquisition de Beacon Discovery pour renforcer sensiblement ses capacités et son expertise en découverte médicamenteuse





Eurofins Scientific (EUFI.PA), un chef de file mondial des tests bioanalytiques annonce l'acquisition de Beacon Discovery, un organisme de recherche contractuelle (ORC) et de découverte médicamenteuse spécialisée dans la recherche sur les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Beacon Discovery intègre Eurofins Discovery, un ORC de premier plan disposant du plus large portefeuille de services validés en pharmacologie in vitro, ADMET*, et en chimie destinés aux solutions intégrées de découverte médicamenteuse. La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

Eurofins a fait l'acquisition de Beacon Discovery pour son approche innovante, ses années d'expérience dans la découverte et le développement de médicaments, ainsi que pour son expertise approfondie dans la recherche sur les RCPG, complétée par sa bibliothèque inégalée de composés. L'acquisition de Beacon Discovery vient consolider la stratégie d'Eurofins, qui consiste à devenir le partenaire incontournable de l'industrie pharmaceutique, en apportant une expérience dans la découverte médicamenteuse, des connaissances et un bilan éprouvé en matière de découverte et de développement de nouveaux agents thérapeutiques. Beacon Discovery étoffe sensiblement les capacités et méthodes innovantes d'Eurofins Discovery pour soutenir et accélérer la recherche et le développement de médicaments, et saisir les opportunités d'un marché de la R&D externalisée en pleine expansion.

Dr Sunny Al-Shamma, PDG de Beacon Discovery, déclare: "Beacon Discovery est ravi de rejoindre Eurofins. Notre arrivée au sein de l'organisation Eurofins Discovery renforce notre capacité à continuer nos efforts de découverte médicamenteuse et fournit des services intégrés dans ce domaine, couplés aux capacités complémentaires apportées par Eurofins Discovery".

Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins, déclare: "Beacon Discovery renforce l'expertise dans les cibles RCPG, la découverte médicamenteuse et l'expérience en développement afin de diversifier notre offre de services intégrés. Cette transaction témoigne à nouveau de l'engagement d'Eurofins à fournir le portefeuille le plus complet possible de services de laboratoire dans le domaine de la découverte pharmacologique, qui connaît actuellement une solide tendance à l'externalisation.

Notes aux rédacteurs:

Plus d'informations sur www.eurofins.com

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 16:25 et diffusé par :