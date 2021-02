La Fondation Terry Fox nomme un nouveau directeur exécutif





TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de La Fondation Terry Fox est heureux d'annoncer la nomination de Michael Mazza au poste de directeur exécutif. Monsieur Mazza entrera en fonction le 1er mars prochain. Il apporte à La Fondation 25 années d'expérience et de leadership dynamique au sein d'organisations de soins de santé à but non lucratif. Avant de se joindre à La Fondation, M. Mazza a occupé des postes de direction au sein d'organismes tels la Société canadienne du cancer, la Scarborough Health Network Foundation et la Renascent Foundation, et il possède une profonde expérience en matière de gouvernance, de stratégie et de collecte de fonds relativement aux organismes à but non lucratif. M. Mazza a étudié à l'Université de Toronto et détient une certification CFRE (Certified Fund Raising Executive).

« Alors que nous entrons en période post-pandémique, La Fondation se réjouit de pouvoir s'appuyer sur la résilience et la passion de son personnel et de ses 20 000 bénévoles des événements communautaires et scolaires, tout en faisant croître d'autres sources de revenus, notamment les dons planifiés, les dons importants et les dons mensuels. Nous avons mené des recherches intensives d'un bout à l'autre du Canada pour trouver notre prochain directeur et nous sommes très heureux à l'idée de tout ce que Michael pourra nous apporter, sans compter sa vision des choses qui s'aligne parfaitement avec la nôtre », déclare Bill Pristanski, président du conseil d'administration de La Fondation Terry Fox. Dans le contexte actuel de mise en oeuvre du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, une nouvelle approche audacieuse regroupant les plus importants centres de recherche sur le cancer au Canada, nous sommes convaincus que Michael est la personne la plus compétente pour diriger cet effort de collaboration. »

« Terry était un Canadien extraordinaire. Il a inspiré la population de tout le pays à se rassembler quand il a dit "Tout est possible si on essaie". Son engagement envers des valeurs importantes comme la détermination, la générosité et l'aide à autrui sera ma motivation quotidienne pour le rôle dans lequel je m'engage », affirme Michael Mazza.

Sous la direction de M. Mazza, La Fondation Terry Fox continuera à travailler en étroite collaboration avec ses bénévoles, ses responsables des collectes de fonds et ses donateurs afin de financer la recherche de pointe et de s'assurer que les personnes atteintes de cancer bénéficient des meilleurs soins et des meilleurs traitements au monde.

La Fondation tient aussi à remercier du fond du coeur Ara Sahakian, qui a occupé le poste de directeur exécutif par intérim pendant l'année 2020, année qui marquait le 40e anniversaire du Marathon de l'espoir. Tant à titre d'organisateur de La Journée Terry Fox pendant plus de dix ans qu'en tant que membre du conseil d'administration depuis six ans, Ara a fait honneur à l'héritage de Terry. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivrons de près ce que lui et sa famille décideront d'entreprendre pour continuer à oeuvrer au sein de la grande famille des amis de Terry.

À propos de la FTF

La Fondation Terry Fox a été créée avec pour double mandat de préserver la vision et les principes de Terry, tout en collectant des fonds pour la recherche sur le cancer. Elle peut compter sur le travail indéfectible sur le terrain d'un bataillon de 20 000 bénévoles qui organisent chaque année plus de 9 000 événements de collecte de fonds Terry Fox. Après avoir récolté plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets de recherche novateurs, les Canadiens de tous âges, de tous horizons et de toutes compétences ont clairement démontré leur détermination à mener jusqu'à la ligne d'arrivée le Marathon de l'espoir de Terry. Visitez le terryfox.org.

SOURCE The Terry Fox Foundation

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 08:00 et diffusé par :