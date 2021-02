De plus en plus d'entreprises font confiance à Eka pour accélérer leur transformation numérique





Eka a connu une croissance de 60 % de la valeur contractuelle annuelle en 2020, les entreprises ayant adopté de nouvelles capacités numériques sur sa plateforme de Cloud Computing

NEW YORK, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , la principale plateforme de Cloud Computing pour les matières premières et les produits de base a annoncé aujourd'hui une croissance exceptionnelle, ses clients ayant choisi sa plateforme de Cloud Computing pour améliorer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. En mettant l'accent sur les clients, Eka a récemment réorganisé sa plateforme technologique pour l'adapter à leurs priorités, ce qui a permis de proposer de nouvelles solutions et d'enregistrer une croissance significative de plus de 70 millions de dollars en TCV.

Tout au long de l'année 2020, les entreprises ont cherché à numériser leur chaîne d'approvisionnement et à mettre fin à leur dépendance vis-à-vis des systèmes existants. Les chefs d'entreprise comprennent maintenant que la capacité à relier les points entre les systèmes, les données et les personnes est essentielle pour maintenir la continuité, rester compétitifs et assurer une croissance soutenue.

Eka mène ce changement avec la seule plateforme de Cloud Computing construite pour accélérer la transformation numérique des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières et en produits de base. L'entreprise d'informatique dématérialisée a récemment mis en place une suite intégrée de solutions pour aider les clients à atténuer les risques et à réagir rapidement sur des marchés volatils. Grâce à la visibilité en temps réel et à l'automatisation des processus essentiels, les clients peuvent ajuster dynamiquement les opérations et mieux gérer les interruptions.

« Les entreprises ont considérablement accéléré leur passage au numérique. Nos clients exigeaient de nouvelles méthodes de travail et la meilleure technologie possible, et nous étions en avance sur les autres. Notre plateforme de Cloud Computing et nos talents dans le secteur nous ont permis de réagir rapidement et de répondre aux principales priorités de nos clients, tout en les aidant à maintenir la continuité de leurs activités et à obtenir une valeur tangible », a déclaré Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka Software Solutions.

En 2020, Eka a rapidement adopté une méthodologie de mise en oeuvre à distance qui a permis la livraison à 100 % de 20 nouveaux projets à distance au milieu du confinement dû à la COVID-19. Il y avait des clients tels que Cargill, Alvean, Mex Gas International, Fujax, CHS Broadbent et TPorts.

Eka a également été reconnu comme Prix Risk Market Technology Awards le meilleur système d'échange de matières premières et classé parmi les cinq premiers fournisseurs de solutions énergétiques par la recherche Chartis .

Dans le cadre de sa philosophie d'innovation continue, Eka a investi 30 % de son chiffre d'affaires dans sa plateforme de Cloud Computing, conformément aux priorités des clients et aux technologies futures. Les principaux domaines d'intérêt sont l'approvisionnement en ligne, la gestion financière, le développement durable et l'achat de produits de basse.

Eka est un leader mondial dans la fourniture de solutions pour la numérisation des entreprises de matériaux directs. Sa plateforme Cloud permet aux entreprises de s'adapter rapidement et de surmonter les défis complexes de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion financière. Pour en savoir plus www.eka1.com .

