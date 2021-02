JEOL : Lancement du nouveau chromatographe en phase gazeuse ? spectromètre de masse à temps de vol JMS-T2000GC AccuTOF(TM) GC-Alpha ? l'ultime GC-MS aux performances supérieures, facile à utiliser





JEOL Ltd. (TOKYO : 6951) (président et directeur de l'exploitation, Izumi Oi) annonce le lancement du JMS-T2000GC « AccuTOF(TM) GC-Alpha », le tout dernier modèle de chromatographe en phase gazeuse ? spectromètre de masse à temps de vol à grand succès de la série AccuTOF(TM) GC, qui sortira en février 2021. Ce produit est un GC-MS qui constitue une amélioration significative en termes de performance et de fonctionnalité grâce à l'utilisation de deux technologies clés nouvellement développées. La performance matérielle de base a été nettement améliorée et une nouvelle génération de logiciel d'analyse de données automatisé est incluse dans la configuration standard.

Fonctionnalités principales

Deux nouvelles technologies clés

Technologie clé 1 : Un nouveau matériel haute performance

Le JMS-T2000GC « AccuTOF(TM) GC-Alpha », 6e génération de la série AccuTOF(TM) GC à grand succès, réalise trois fois la puissance de résolution de masse et la précision de mesure de masse du « AccuTOF(TM) GCx-plus » précédent en utilisant une toute nouvelle conception d'optique ionique offrant une excellente sensibilité et une grande vitesse d'acquisition de données, caractéristiques de longue date de la série AccuTOF(TM) GC. En outre, le système a une gamme dynamique large qui est avantageuse à la fois pour l'analyse quantitative et pour l'analyse qualitative de mélanges complexes.

Une grande variété de techniques d'ionisation ? ionisation par champ (FI), désorption par champ (FD), photoionisation (PI), et ionisation chimique (CI) ? sont disponibles en option, en plus de l'ionisation par impact d'électrons (EI) standard. Deux sources ioniques combinées sont également disponibles en options ? la source ionique combinée EI/FI/FD et la source ionique combinée EI/PI qui permettent de passer facilement d'une technique d'ionisation à l'autre sans casser le vide ni remplacer les sources ioniques.

Technologie clé 2 : Une nouvelle génération de logiciels d'analyse assurant un fonctionnement simple et rapide (msFineAnalysis)

Le logiciel msFineAnalysis est une nouvelle génération de logiciel d'analyse de données automatisé qui fournit des résultats qualitatifs en combinant les données acquises par EI et une ionisation douce (FI, CI, ou PI) de façon simple, rapide et automatisée. Ce logiciel utilise pleinement les données de haute qualité obtenues par le JMS-T2000GC « AccuTOF(TM) GC-Alpha » pour fournir une nouvelle approche envers l'analyse qualitative pour l'identification de composés inconnus.

La nouvelle fonction de comparaison à deux échantillons fournit des graphiques volcan qui peuvent illustrer visuellement les composants spécifiques entre les deux échantillons. Après avoir déterminé s'il y a des différences, une analyse intégrée est effectuée pour tous les composants. Le logiciel prend également en charge l'analyse de données GC/EI à elle seule.

Cible annuelle des ventes unitaires

50 unités/an

JMS-T2000GC AccuTOF(TM) GC-Alpha

URL : https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JMS-T2000GC.html

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japon

Izumi Oi, Président et directeur d'exploitation

(Code boursier : 6951, Première section de la Bourse de Tokyo)

www.jeol.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

