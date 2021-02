Publication des données de 2020 sur les populations d'animaux de compagnie au Canada





GUELPH, Ontario, 16 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut canadien de la santé animale (ICSA) est heureux de partager les résultats de son sondage 2020 sur les populations d'animaux de compagnie. Ces chiffres sont le résultat d'un sondage à l'échelle du pays réalisé par Kynetec (anciennement Ipsos) auprès de 3?500 ménages possédant un animal de compagnie. Ces résultats sont conformes au suivi historique effectué par Kynetec au nom de l'ICSA depuis 2004. Le nombre total des ménages possédant des animaux de compagnie en 2020 est conforme aux résultats de 2018, qui montrent que 58 % des ménages canadiens déclarent posséder au moins un chien ou un chat.



De 2018 à 2020, la population canine canadienne a continué de croître, passant de 7,6 millions à 7,7 millions, tandis que la population de chats s'est stabilisée. Cependant, les chats continuent à être plus nombreux que les chiens, avec 8,1 millions de chats considérés comme des animaux domestiques en 2020. Au sein de la population des chiens et des chats, le pourcentage d'animaux de compagnie ayant reçu des soins vétérinaires au cours des 12 derniers mois a augmenté de manière plus importante pour les chats que pour les chiens. L'augmentation des visites vétérinaires pour les chats a été la plus prononcée dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie de COVID-19.

La recherche menée suit également un certain nombre d'indicateurs clés liés à la façon dont les propriétaires d'animaux de compagnie perçoivent les vétérinaires et les soins vétérinaires. Depuis 2018, des améliorations ont été apportées à plusieurs indicateurs clés :

Le pourcentage de propriétaires de chiens et de chats estimant que la valeur qu'ils obtiennent chez le vétérinaire est «?bonne?» continue d'augmenter parmi les propriétaires de chats et correspond désormais à celui des propriétaires de chiens.

Bien que le nombre de vétérinaires cités comme étant la source d'information sur les soins aux animaux de compagnie consultés «?récemment?» ait diminué, ils demeurent la source d'information la plus fréquemment consultée.

En outre, la crédibilité des vétérinaires et du personnel des cliniques vétérinaires continue de dominer toutes les autres sources d'information et est conforme aux résultats de 2018.



Le chef du projet de recherche, Colin Siren, vice-président principal chez Kynetec Canada, mentionne que «?Depuis le début de la crise de la COVID, les vétérinaires canadiens ont connu à la fois un changement de modèle de pratique et une augmentation de l'activité des patients, en particulier chez les chats. En ces temps difficiles, il est rassurant de constater que la majorité des propriétaires de chiens et de chats accordent une note élevée aux vétérinaires pour la valeur en contrepartie de l'argent dépensé et la crédibilité?».

«?Il est encourageant de constater l'augmentation des soins vétérinaires prodigués aux chats, car ils sont à la traîne par rapport aux chiens depuis de nombreuses années, ajoute Colleen McElwain, la directrice des programmes pour l'ICSA. Cependant, le pourcentage de chats ayant accès aux soins vétérinaires, qui se situe à environ 58 %, peut encore augmenter de manière importante?».

Des animaux de compagnie en santé améliorent la santé des Canadiens. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la relation particulière que nous entretenons avec nos animaux de compagnie; ce sont nos fidèles compagnons qui nous maintiennent actifs et améliorent notre qualité de vie et notre santé mentale. Les produits de santé animale permettent à nos animaux de compagnie de vivre une vie aussi longue et agréable que possible et nous offrent l'occasion de mieux prendre soin des animaux qui contribuent tellement à notre propre bien-être. Le respect des calendriers de vaccination, la fourniture d'une alimentation nutritive et les visites régulières chez un vétérinaire sont des éléments essentiels de la possession d'un animal de compagnie. Les propriétaires d'animaux privilégient leur relation avec leur vétérinaire et le rôle que ce dernier joue pour préserver la santé des animaux confiés à ses soins. En offrant l'accès aux soins vétérinaires à leurs animaux de compagnie, les propriétaires préservent la relation bénéfique que nous avons avec nos animaux de compagnie.

À propos de l'ICSA

Les membres de l'ICSA offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux canadiens les médicaments vétérinaires nécessaires à la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l'alimentation. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l'ICSA, visitez notre site Web : www.cahi-icsa.ca.

À propos de Kynetec

En tant que chef de file mondial dans le domaine des études de marché pour la santé animale et l'agriculture, Kynetec aide les entreprises du monde entier à comprendre la dynamique de leur marché, en transformant la recherche en occasions commerciales et en permettant aux clients de créer des stratégies gagnantes. Pour en savoir plus, consultez le site kynetec.com.

