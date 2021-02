Pacific Prime rachète les activités de courtage du Groupe CXA et devient le 3e plus important courtier en avantages du personnel d'entreprise à Singapour et Hong Kong





Le courtier d'assurances internationales Pacific Prime a consolidé son implantation dans la zone Asie-Pacifique en rachetant les branches de courtage à Hong Kong et Singapour du Groupe CXA, une société d'insurtech qui a quitté ce secteur pour se concentrer sur son activité SaaS d'entreprise basée sur le Cloud. La transaction d'acquisition a eu lieu de 4 février 2021.

L'activité insurtech de CXA bénéficie du soutien de HSBC, de Singtel Innov8, d'EDBI, la division investissement du Singapore Economic Development Board, et de B Capital Group, la société de capital risque d'Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook.

L'acquisition des branches de courtage du Groupe CXA à Hong Kong et Singapour constitue une avancée alors que Pacific Prime cherche à s'étendre continuellement dans la région Asie-Pacifique et au niveau mondial. L'acquisition procure à Pacific Prime la technologie nécessaire pour offrir des solutions entièrement flexibles et simplifiées à tous ses clients à travers le monde.

Neil Raymond, PDG de Pacific Prime, a salué cette initiative : « Le Groupe CXA offre une expertise dont nous pouvons bénéficier, en particulier en utilisant la technologie pour transformer le secteur des avantages du personnel d'entreprise. Je pense que cela nous place en troisième position parmi les plus importants courtiers en avantages du personnel à Singapour et à Hong Kong après les fusions d'Aon-WTW et de Mercer-JLT. Cette acquisition nous propulse vers notre objectif de long terme de devenir le plus grand spécialiste des avantages du personnel d'entreprise au niveau mondial. »

Rosaline Chow Koo, PDG du Groupe CXA, a déclaré : « C'est en toute confiance que nous laissons nos branches de courtage de Hong Kong et Singapour à Pacific Prime car nous partageons le même engagement à mettre l'accent sur la technologie. »

Historiquement, Pacific Prime a bâti l'ensemble de ses capacités insurtech en interne ; 15 % de son personnel, fort de 600 employés, est axé sur l'informatique. Cette approche de l'insurtech explique en grande partie la croissance de Pacific Prime au cours de la dernière décennie. La technologie acquise dans le cadre de la transaction CXA est extrêmement complémentaire à la technologie interne de Pacific Prime, et permettra à cette dernière d'offrir des solutions flexibles d'avantages du personnel à de grandes multinationales, tout comme à des PME.

L'acquisition servira à renforcer la technologie de Pacific Prime pour les avantages du personnel et leur rémunération, permettant aux équipes RH à l'échelle mondiale de simplifier l'administration dans de multiples juridictions et de tirer parti des renseignements précieux issus des données, mais aussi de rationaliser la gestion de la rémunération globale.

À propos de Pacific Prime

Pacific Prime est le leader mondial dans le domaine de l'assurance d'entreprise et des avantages du personnel d'entreprise, opérant depuis 10 bureaux à travers le monde. Cette entreprise a une approche unique du courtage des avantages du personnel, développant des technologies pour accompagner ses clients. Pour en savoir plus sur Pacific Prime, visitez : https://www.pacificprime.com/corporate.

À propos du Groupe CXA

Le Groupe CXA est la plateforme prédictive et de veille informationnelle centralisée en Asie. Localisé à Singapour, la start-up du secteur de l'insurtech se consacre à la promotion de meilleurs choix en matière de santé, de patrimoine et de bien-être. Pour en savoir plus sur CXA, visitez : https://www.cxagroup.com/.

