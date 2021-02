Zymo Research lance son service de séquençage de la COVID-19 pour la détection et la surveillance des nouveaux variants du SRAS-CoV-2





Un haut rendement de signalements rapides permet de détecter les souches variantes qui pourraient échapper aux vaccins

IRVINE, Californie, 12 février 2021 /PRNewswire/ -- Zymo Research a annoncé aujourd'hui le lancement de son service de séquençage des variants de la COVID-19. Ce nouveau service mondial élargit les solutions globales de Zymo Research à l'égard du SARS-CoV-2, comprenant le prélèvement d'échantillons, l'extraction d'ARN et la détection du SARS-CoV-2. Détecter rapidement les mutations aide à prévenir la propagation de nouveaux types de souches virales et peut alerter de façon précoce d'une possible inefficacité d'un vaccin.

Zymo Research, un prestataire de services de séquençage certifié Illumina, utilise le flux de travail de séquençage de nouvelle génération COVIDSeqtm d'Illumina. Ce service de bout en bout comprend les dispositifs de prélèvement nécessaires et la technologie d'extraction automatisée, le séquençage de l'ARN étant effectué sur les plateformes d'Illumina. La solution DNA/RNA Shieldtm de Zymo Research est utilisée pour le prélèvement, le transport et la conservation des échantillons. L'agent de préservation désactive le virus SARS-CoV-2 tout en stabilisant son ARN, permettant un transport sécurisé à température ambiante pour une préparation de banques et un séquençage rigoureux.

« Zymo Research continue de jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 », a déclaré le Dr Keith Booher, chef de la direction des services de Zymo Research. « Au fur et à mesure que le virus SARS-CoV-2 mute, nous poursuivons nos efforts pour mettre au point des produits et des services dans notre portefeuille de tests de la COVID-19, afin d'aider les laboratoires et les organismes de santé gouvernementaux locaux et fédéraux à déceler les nouveaux variants du coronavirus qui suscitent des préoccupations, y compris ceux qui ont récemment émergé du Royaume-Uni (B.1.1.7), de l'Afrique du Sud (B.1.351) et du Brésil (P.1). »

Le flux de travail du service de séquençage des variants de la COVID-19 comprend le prélèvement d'échantillons, le traitement, le séquençage et la production de rapports. Des échantillons positifs à la COVID sont prélevés dans des centres de dépistage et transportés à Zymo Research et à ses sociétés affiliées pour les traiter. La plateforme robotique KingFishertm procède à l'extraction automatisée d'ARN des échantillons prélevés. Le séquençage est effectué à l'aide de la technologie de séquençage par synthèse d'Illumina, puis analysé à l'aide du pipeline d'analyse COVIDSeqtm accéléré par le matériel informatique DRAGENTM. Le rapport définitif comprend la détermination de la souche de COVID-19, la présentation du séquençage du génome, les mutations confirmées, la séquence consensus du génome et les fichiers bruts de séquence.

Pour en savoir plus et pour connaître les prix, consultez le site Web de Zymon Research ou contactez-les par e-mail à l'adresse covid19requests@zymoresearch.com.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. « The Beauty of Science is to Make Things Simple » est leur devise, qui se reflète dans tous leurs produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnue comme le leader en épigénétique, Zymo Research ouvre de nouvelles voies avec des solutions novatrices pour le prélèvement d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

