Le gouvernement du Canada investit dans le projet de rénovation CARE Montréal afin de créer un meilleur accès aux services pour les personnes en situation de handicap





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Tout le monde mérite une chance égale afin de participer pleinement à la société canadienne. La pandémie de COVID-19 a démontré que de nombreux Canadiens continuent à faire face aux obstacles reliés à l'inclusion. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue à prendre des mesures pour éliminer les obstacles, afin de s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement au sein de leur collectivité et dans leurs milieux de travail.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a tenu un événement virtuel pour annoncer un financement de 88 000 dollars à l'appui de la construction d'une rampe d'accès et d'une salle de toilettes accessible au Centre d'aide et de réinsertion (CARE), un organisme local qui vient en aide aux sans-abri. Les rénovations donneront aux personnes qui en ont besoin, notamment les personnes en situation de handicap, un meilleur accès aux services de repas et de répit.

Le projet est financé par la composante Projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité. Ce fonds est un programme de subventions et contributions du gouvernement du Canada qui appuie des projets de construction visant à améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tout le pays. Cette année, dans le cadre de la composante des Projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement a adopté un nouveau processus de demande simplifié qui offre plus de souplesse aux organismes qui souhaitent obtenir un financement pouvant atteindre 100 000 dollars par projet.

Le programme finance des projets d'infrastructure importants qui sont essentiels pour les personnes en situation de handicap, comme des rampes d'accès, des portes automatiques et des toilettes accessibles. Le Fonds pour l'accessibilité appuie également les organismes qui éliminent les obstacles pour les personnes en situation de handicap au moyen de programmes, de services et de possibilités d'emploi.

Citations

« Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada investit dans des projets qui visent à créer plus de collectivités et milieux de travail inclusifs pour les personnes en situation de handicap, maintenant et pour le futur. Je voudrais remercier CARE Montréal pour son partenariat et je le félicite pour ces rénovations qui rendront ses services essentiels plus accessibles et inclusifs pour tous. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Les questions de l'itinérance et l'accès au logement demeurent au coeur de mes préoccupations. C'est d'autant plus vrai, que lorsqu'on aide les personnes dans le besoin, on aide tout le monde. Personne ne devrait se voir refuser l'accès à un logement, à de la nourriture, à des soins de base à cause de sa condition physique. C'est donc très important pour moi cette annonce. »

- Députée fédérale d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada

« CARE Montréal est reconnaissant d'avoir reçu cette subvention qui nous a permis d'adapter notre refuge pour recevoir les personnes en situation d'itinérance à mobilité réduite, ainsi que d'embaucher des personnes à mobilité réduite et de les intégrer à notre personnel. Merci de nous aider à donner de la dignité aux plus démunis. »

- CARE Montréal

Les faits en bref

Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada a appuyé plus de 4 200 projets d'accessibilité partout au pays, améliorant ainsi l'accessibilité dans les collectivités et les milieux de travail pour les personnes en situation de handicap et tous les Canadiens.





création du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du a appuyé plus de 4 200 projets d'accessibilité partout au pays, améliorant ainsi l'accessibilité dans les collectivités et les milieux de travail pour les personnes en situation de handicap et tous les Canadiens. Près de 17 millions de dollars ont été réservés en 2020-2021 pour appuyer la composante des Projets de petite envergure (16 millions de dollars) et la composante Innovation jeunesse (1 million de dollars) du Fonds pour l'accessibilité.





Le gouvernement a également mis en place un certain nombre de mesures pour appuyer les personnes en situation de handicap pendant la pandémie de COVID-19, notamment :

un paiement unique pouvant atteindre 600 $ pour aider à couvrir les dépenses supplémentaires liées à la pandémie, qui a été accordé à près de 1,6 million de Canadiens en situation de handicap le 30 octobre 2020;



un investissement de 350 millions de dollars destiné à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif, pour la prestation de services essentiels;



un paiement spécial unique par l'entremise du crédit pour la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée pour les Canadiens à revenu faible ou modeste, y compris les personnes en situation de handicap.





Dans le récent discours du Trône, le gouvernement s'est engagé à présenter un plan d'action sur l'inclusion des personnes en situation de handicap qui comprendra une nouvelle prestation canadienne d'invalidité, une vigoureuse stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap et un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux programmes et aux prestations d'invalidité du gouvernement.

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité

L'embauche d'une personne handicapée

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 15:16 et diffusé par :