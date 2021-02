Le gouvernement du Canada prend des mesures pour promouvoir l'égalité des genres à l'Île-du-Prince-Édouard





Plus de 975 000 $ investis dans deux projets d'aide aux femmes et aux filles de l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, PEI, le 10 févr. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a engendré une crise sans pareil. Les femmes ont été les plus touchées en raison des pertes d'emploi, de la diminution de leurs heures de travail et du fait qu'elles ont dû assumer la majorité des soins supplémentaires non rémunérés à domicile. Les groupes de femmes fournissent des services essentiels qui aident les femmes et les filles partout au Canada à assurer leur sécurité financière, les protègent de la violence et leur permettent de participer pleinement à tous les aspects de l'économie et de la société.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un investissement de plus de 975 000 $ qui est destiné à deux projets de soutien aux femmes et aux filles de l'Île-du-Prince-Édouard :

Women's Network PEI recevra 616 776 $ pour renforcer ses capacités organisationnelles et assurer sa viabilité à long terme. Cela lui permettra de continuer à promouvoir l'égalité des genres et de soutenir les femmes et les filles de la région.

recevra 616 776 $ pour renforcer ses capacités organisationnelles et assurer sa viabilité à long terme. Cela lui permettra de continuer à promouvoir l'égalité des genres et de soutenir les femmes et les filles de la région. PEI Coalition for Women in Government recevra 360 000 $ pour améliorer ses capacités, renforcer sa gouvernance et aider à soutenir les efforts de financement supplémentaires.

La promotion de l'égalité des femmes et des filles au Canada est une priorité du gouvernement du Canada. Comme il reconnaît le rôle essentiel des organismes de femmes et de promotion de l'égalité dans la création d'un Canada plus fort, plus équitable et plus inclusif, le Programme de promotion de la femme remet des fonds dédiés au soutien de leur travail pour veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes de tous les genres aient un accès égal aux possibilités économiques et sociales.

« Lorsque nous investissons dans les organismes de femmes et de promotion de l'égalité, nous aidons à bâtir un Canada plus fort et plus équitable où tout le monde a l'occasion de réaliser tout son potentiel. Cet investissement de plus de 975 000 $ du gouvernement du Canada aidera ces organismes à poursuivre leur important travail de promotion de l'égalité des genres, qui profitera à l'ensemble de la population de l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis 2015, notre gouvernement a investi plus de quatre millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard pour aider à promouvoir l'égalité des genres et créer un mouvement de femmes fort et rayonnant. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Ce soutien financier qui vise notre projet "Renforcer nos fondations féministes" constitue un tournant pour notre organisme. Le financement consacré au renforcement des capacités est rare et, comme nous disposons d'un modeste financement de base, il nous a permis de stabiliser notre organisme comme jamais auparavant. Nous sommes maintenant en mesure de renforcer nos capacités internes en matière de planification stratégique, de formation et d'éducation permanente ainsi que de nombreux autres aspects de notre travail. Ce financement nous permet également d'"affronter la tempête" causée par la COVID-19 afin que nous puissions continuer d'offrir d'importants programmes et services, malgré les bouleversements mondiaux causés par la pandémie. »

Jillian Kilfoil, directrice générale du Women's Network PEI

« Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada de nous avoir accordé du financement pour notre projet de renforcement des capacités. Cette contribution nous aidera énormément à garantir la durabilité, l'adaptabilité et la longévité de notre organisme, et nous permettra de mieux remplir notre mandat qui consiste à assurer une plus grande diversité de genre dans le processus décisionnel. Ce projet nous fournira les outils et le soutien nécessaires pour que nous soutenions plus efficacement les femmes dans l'avenir. »

Sweta Daboo, directrice générale de la PEI Coalition for Women in Government

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la viabilité et la solidité du mouvement des femmes au Canada . Le gouvernement a prévu dans son budget de 2019 un investissement supplémentaire de 160 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, visant le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada .

s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la viabilité et la solidité du mouvement des femmes au . Le gouvernement a prévu dans son budget de 2019 un investissement supplémentaire de 160 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, visant le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres . Le Programme de promotion de la femme appuie les organismes de femmes et les organismes autochtones au service des femmes dans la réalisation de projets qui promeuvent l'égalité et traitent des obstacles systémiques tout en reconnaissant les diverses expériences relatives au genre et à l'inégalité dans l'ensemble du pays et en en tenant compte. En 2023-2024, le financement disponible par l'entremise du Programme totalisera 100 millions de dollars.

