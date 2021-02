Medicom Healthcare Ltd annonce la signature d'un accord d'achat d'actifs de BIMATOPROST 0,3 mg/ml, 3 ml





LONDRES, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Medicom Healthcare Limited (Medicom) et Famar Health Care Services Madrid (Famar) sont heureux d'annoncer la signature d'un accord d'achat d'actifs (Asset Purchase Agreement, APA) pour l'acquisition par Medicom du dossier pharmaceutique du BIMATOPROST 0,3 mg/ml, 3 ml, une solution de gouttes oculaires sans conservateur, développée par le service R&D de Famar. Dans le cadre de cet accord, Medicom a acquis la propriété du dossier du produit qui est déjà enregistré au Royaume-Uni et dans cinq pays de l'UE avec des programmes pour le commercialiser à l'échelle mondiale.

Medicom et Famar ont également conclu un accord de fabrication et d'approvisionnement à long terme (Manufacturing and Supply Agreement, MSA), Famar étant le fabricant exclusif de ce produit pour Medicom pour une période minimale de cinq ans, selon des conditions spécifiques. Les deux organisations prévoient le premier lancement commercial du produit, sous la marque Zimed®, au quatrième trimestre de 2021.

Cet accord est une étape importante pour Famar, car il marque la vente de son deuxième dossier pharmaceutique, ce qui signifie une nouvelle ère de développement et d'investissements continus, sous un nouveau régime d'actionnariat.

Simon Martin, PDG et président de Medicom, a déclaré : « Medicom Healthcare est le plus grand fournisseur en termes de volume de gouttes pour les yeux secs de la NHS1 au Royaume-Uni. Nous nous sommes lancés dans un ambitieux plan d'expansion mondiale pour signer avec de nouveaux distributeurs de notre nouvelle gamme de médicaments Evolve® spécialement conçue pour protéger la cornée des dommages causés par des excipients inutiles qui sont un héritage des technologies plus anciennes ». Il a ajouté : « Le marché mondial du glaucome devrait dépasser les 3,8 milliards de dollars d'ici 20262. Zimed® constituera un autre pilier clé de notre stratégie de croissance en matière de protection de la cornée et nous sommes ravis d'avoir cet accord avec un fabricant de confiance et de haute qualité ».

Ian Cooper, PDG de Famar, a déclaré : « Il est au coeur de la stratégie de Famar de continuer à développer et à élargir son activité et son portefeuille de clients en fournissant des services et des produits de la meilleure qualité possible, ce qui repositionne Famar comme le leader du marché des CDMO au niveau mondial. Nous sommes fiers de notre savoir-faire scientifique de pointe et de nos experts de haut niveau. Notre méthodologie et notre innovation caractérisent les relations de confiance et de longue durée que nous entretenons avec nos clients dans le monde entier. Nous sommes heureux d'accueillir notre nouveau partenaire Medicom et nous nous réjouissons de collaborer pour de nouveaux projets ».

1 : Données GPRx, octobre 2020

2 : Globaldata PharmaPoint : Glaucoma ? Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026

À propos de Famar

Famar est l'un des principaux prestataires de services européens pour le développement et la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques (CDMO). Avec six sites de fabrication et deux centres de R&D pour les produits pharmaceutiques et cosmétiques, en Grèce, en Italie et en Espagne, Famar produit annuellement 1 700 codes de produits uniques pour les entreprises pharmaceutiques et cosmétiques. Famar met stratégiquement l'accent sur l'investissement continu dans la qualité, l'expertise technique et l'équipement, l'enrichissement de son portefeuille de services assurant une croissance régulière des services de développement et de production de médicaments pour plus de 120 clients sur plus de 80 marchés dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.famar-group.com

À propos de Medicom

Medicom Healthcare est une entreprise spécialisée en ophtalmologie en pleine croissance, qui a développé et lancé 30 produits de soins oculaires dans le monde entier depuis 2007. La mission de Medicom Healthcare est de fournir des produits de soins oculaires de haute qualité conçus, fabriqués et livrés avec excellence ainsi que d'améliorer continuellement la sensibilisation, l'accessibilité et les coûts des soins oculaires dans le monde entier. Medicom Healthcare s'engage à réaliser sa vision de la protection de la cornée par l'élimination des citrates, des phosphates, des stabilisateurs, des tampons et des conservateurs dans les formulations, pour les mettre à la disposition des patients, des consommateurs, des prestataires de soins et des payeurs dans le monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.medicomhealthcare.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435906/Medicom_Healthcare_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435905/Famar_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 10:34 et diffusé par :