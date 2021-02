ThingWorx et Vuforia de PTC viennent compléter le portefeuille solutions Smart Factory de Fujitsu





- Fujitsu devient un intégrateur de systèmes pour PTC

- Les plateformes ThingWorx et Vuforia de PTC ont été intégrées à l'environnement Smart Factory de Fujitsu, permettant aux industriels du secteur manufacturier d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique

BOSTON, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ : PTC) fait évoluer sa relation client avec Fujitsu America, Inc. pour promouvoir l'adoption de l'Internet des objets (IoT) et des technologies de réalité augmentée (RA). En tant qu'intégrateur de systèmes, Fujitsu a intégré les plateformes primées d'IoT industriel ThingWorx® et de réalité augmentée Vuforia® de PTC à son portefeuille de solutions Smart Factory pour accélérer les initiatives de transformation numérique de ses clients issus de l'industrie manufacturière en comblant les déficits de compétences, en apportant un soutien pour faire face aux pressions macroéconomiques et financières accrues et en ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de travail.

« Notre alliance avec PTC sera déterminante pour aider les industriels à prospérer dans un environnement commercial toujours plus exigeant. Notre portefeuille de solutions Smart Factory renforcé par les plateformes ThingWorx et Vuforia permettra à nos clients d'avoir accès en temps réel à des données opérationnelles sur toute la chaîne de production, ce qui contribuera à améliorer les opérations tactiques et stratégiques », a déclaré Paul Bresnahan, chef de production chez Fujitsu America, Inc. « La collaboration entre Fujitsu et PTC va permettre à nos clients de se lancer dans de nouvelles opportunités business qu'ils n'auraient pas pu réaliser autrement, tout le monde y est gagnant. »

Le portefeuille de solutions Smart Factory de Fujitsu déployé avec ThingWorx améliore l'efficacité des ateliers et contribue à réduire les coûts, à augmenter la productivité et à redéployer des actifs précédemment immobilisés. Associées à la plateforme de RA Vuforia, les solutions Smart Factory de Fujitsu fournissent aux opérateurs les informations essentielles dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches en toute sécurité, avec efficacité et précision, tout en renforçant la résilience et l'agilité des entreprises dans leurs secteurs respectifs.

« Nous sommes heureux d'entrer dans cette nouvelle phase de notre relation avec Fujitsu. Fujitsu et PTC partagent une vision commune afin d'aider les fabricants à accélérer l'innovation dans leurs usines et à bénéficier rapidement d'un impact commercial significatif à grande échelle », a déclaré Catherine Kniker, vice-présidente divisionnaire et responsable mondiale du développement de l'entreprise chez PTC. « Nous comprenons tous deux les défis liés à la transition vers une usine intelligente et nous pensons que notre longue expérience nous donne des atouts solides pour aider nos clients à obtenir rapidement des résultats dans leur démarche de transformation numérique. »

ThingWorx est la plateforme primée de PTC conçue pour fournir des solutions d'IoT industriel à l'échelle , de toute l'entreprise. Elle permet aux organisations du monde entier d'obtenir un avantage concurrentiel et de réduire les coûts. Depuis son lancement, des milliers d'industriels, dont certains sont issus de l'industrie de process ou du secteur de la fabrication discrète, ont utilisé ThingWorx pour optimiser avec succès les processus commerciaux, améliorer les opérations de production, moderniser la gamme de services et les opérations de maintenance sur site, etc... La plateforme de RA Vuforia de PTC, reconnue par les analystes du secteur pour son potentiel et l'étendue de ses capacités, offre des outils de développement de contenu en RA parmi les plus rapides, les plus faciles et les plus avancés permettant entre autres d'accroître la sécurité et l'efficacité des équipes, d'améliorer l'expérience client, et de réduire les coûts.

