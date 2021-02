Reorg acquiert Aggredium





L'acquisition d'Aggredium renforce les capacités de Reorg en matière de données et d'analyse en Europe

NEW YORK, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Reorg , un fournisseur mondial de renseignements financiers et juridiques, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis Aggredium Finance Ltd, un spécialiste des données sur les obligations de crédit et les prêts européens de qualité inférieure à celle d'un investissement.

« Dans le cadre de notre stratégie de croissance globale, Reorg continue d'investir dans chacune de nos régions. Nous sommes ravis d'ajouter Aggredium à la plateforme Reorg, ce qui nous permettra d'améliorer notre analyse et nos rapports sur les marchés des obligations à haut rendement et des prêts leviers en Europe », a déclaré Kent Collier, fondateur et PDG de Reorg. « Nous analysons et publions sur les crédits en Europe depuis plus de cinq ans et, suite à cette acquisition, nous avons maintenant plus de 90 de nos 260 collaborateurs basés en Europe. Le lancement de notre produit EMEA Middle Market au début de 2020 a dépassé toutes les attentes, et c'est une nouvelle étape dans la poursuite de nos investissements en Europe. L'équipe d'Aggredium va considérablement améliorer notre offre de données et d'analyses pour les abonnés ».

« Aggredium va considérablement améliorer la plateforme de données de Reorg dans l'espace sub-investissement et c'est un complément parfait à notre offre actuelle. Dès le début, nous avons été impressionnés par la passion de l'équipe pour la technologie ainsi que pour la profondeur et la précision des données. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'Aggredium pour mettre au point les meilleurs produits de leur catégorie pour la communauté de la finance à haut rendement et à effet de levier », a déclaré Mario Oliviero, directeur général du crédit international chez Reorg.

Aggredium a été fondé en 2017 par Stefan Binder, Karolis Devy?is et Arnas Naru?evi?ius, trois analystes et banquiers internationaux expérimentés. Leur objectif était de créer une base de données propriétaire, normalisée et agrégée, permettant aux utilisateurs d'analyser et de prévoir les flux de trésorerie des entreprises et de passer l'univers au crible des données financières et du marché. Ils ont pour objectif de fournir des données financières précises, combinées à une technologie et des analyses de pointe, afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions d'investissement plus judicieuses.

« Nous sommes ravis de combiner les plateformes Aggredium et Reorg, qui ont toutes deux pour vocation de faire tomber les barrières qui empêchent de comprendre le monde de la finance à effet de levier jusqu'ici opaque. La base de données objective d'Aggredium, et le développement d'un produit de convention factuelle, sera un excellent complément au journalisme d'expert de Reorg, axé sur l'analyse », a déclaré Stefan Binder, co-fondateur et PDG d'Aggredium.

La gamme de produits de Reorg comprend des renseignements, des données et des analyses sur les crédits à haut rendement et en difficulté en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Asie. Reorg propose également des données et des renseignements spécialisés sur les fusions et acquisitions, les dépôts de bilan et l'analyse des clauses.

À propos de Reorg

Fondé en 2013, Reorg a fondamentalement changé la façon dont les professionnels de la finance et du droit accèdent à des informations commerciales complexes et opaques. Notre approche éditoriale unique combine les rapports d'analyse financière et juridique afin de fournir une vue globale des situations d'actualité. Cette vision est fournie en temps réel grâce à notre plateforme propriétaire, qui est alimentée par l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. Aujourd'hui, avec des bureaux sur trois continents, Reorg sert plus de 20 000 professionnels dans les principaux fonds spéculatifs, gestionnaires d'actifs, banques d'investissement, cabinets d'avocats, services professionnels, conseillers et entreprises du monde entier afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions en matière d'affaires, d'investissement et de conseil. Pour en savoir plus, consultez le site Reorg.com .

