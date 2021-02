Ex aequo salue prudemment la mise en place d'un projet pilote visant à désinstitutionnaliser les jeunes adultes des CHSLD





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Ex aequo se réjouit que le gouvernement du Québec mette en place un projet pilote afin de résoudre la problématique des jeunes adultes en situation de handicap résidant en CHSLD. Il considère que la réforme du programme Chèque Emploi-service (CES) envisagée pourrait contribuer à améliorer grandement la qualité de vie à la fois des jeunes adultes hébergés que des personnes qui dépendent actuellement de ce programme pour leurs soins à domicile.

« Le gouvernement connaît l'existence de ce problème depuis au moins 2014, année où, dans un mémoire, l'Office des personnes handicapées du Québec a évalué le nombre des jeunes adultes hébergées en CHSLD à 3648. Ainsi, bien que l'annonce de ce projet pilote soit encourageante, nous nous questionnons sur les raisons pour lesquelles il aura fallu sept ans pour que le gouvernement se penche sérieusement sur cet enjeu. », affirme François Allard, agent de défense des droits chez Ex aequo.

Ex aequo rappelle toutefois que cet engagement du gouvernement ne fût obtenu qu'au prix d'un séjour de trois nuits devant l'Assemblée nationale par Jonathan Marchand cet automne. Nous nous désolons du fait que les personnes en situation de handicap doivent en arriver à ce genre d'extrémité pour obtenir l'oreille du gouvernement.

« Nous ne pouvons que nous demander si, n'eut été les quelques nuits passées par Jonathan Marchand dans une cage en face de l'Assemblée nationale cet automne, le gouvernement aurait cet hiver été aussi proactif dans ce dossier. », ajoute M. Allard.

Ex aequo désire néanmoins envoyer une mise en garde au gouvernement : bien que les bonifications évoquées le 6 février ? la possibilité d'obtenir des services la nuit et d'obtenir des soins à l'extérieur du domicile ? soient encourageantes, nous croyons que la prise en charge par le soutien à domicile des 3648 jeunes adultes résidants en CHSLD nécessitera des réformes beaucoup plus importantes.

« Nous avons toutefois du mal à voir comment, dans l'état actuel du marché du travail pour ce secteur, la sortie des jeunes adultes en situation de handicap des CHSLD pourra faire l'économie d'une bonification substantielle des conditions de travail des travailleuses affectées au soutien à domicile, tant au niveau du salaire que des avantages sociaux. », témoigne M. Allard.

« Il nous semble également essentiel de rappeler au gouvernement que tous changements au soutien à domicile doivent conserver le caractère public, gratuit et universel de ce secteur des soins de santé. Les personnes en situation de handicap ne toléreront pas que les services dont ils ont besoin pour assurer leur autonomie soient traités comme une marchandise servant à accroître le profit des grands groupes privés du secteur. Groupe dont la santé financière, faut-il le rappeler, a déjà passablement profité de la présente crise. » renchérit-il.

Fondé en 1980, Ex aequo est un organisme montréalais qui se consacre à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Il promeut l'accessibilité universelle comme moyen de rendre possible l'inclusion sociale.

