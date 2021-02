Sécurité hivernale - Montréal invite à la prudence sur les cours d'eau gelés





MONTRÉAL, le 6 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte hivernal et en raison de la grande popularité des sports extérieurs, Montréal rappelle aux citoyens et citoyennes de l'ensemble de l'agglomération de faire preuve d'une grande prudence en évitant de s'engager sur les cours d'eau gelés.

« Bien que l'arrivée des temps froids apporte son lot de bonheur à tous ceux et toutes celles qui s'adonnent à des activités hivernales, il n'en demeure pas moins que le danger de s'aventurer sur un cours d'eau gelé est bien présent. Une glace n'est jamais entièrement sécuritaire et, en cas de rupture, peut facilement entraîner l'hypothermie, voire une noyade. C'est pourquoi nous invitons la population à plutôt profiter des installations sportives extérieures aménagées par l'agglomération. Il s'agit d'un excellent moyen pour profiter pleinement de l'hiver en toute sécurité », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif.

En janvier 2021, les équipes de sauvetage sur glace du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont été appelées à intervenir à 20 reprises sur le territoire de l'agglomération, soit le double d'interventions pour la même période en 2020.

Au total, le Service de sécurité incendie de Montréal est doté de huit équipes spécialisées en sauvetage nautique, dont cinq sont formées pour porter secours aux personnes en difficulté sur les plans d'eau glacés, et ce, 365 jours par année. Le SIM dispose de trois types d'embarcation, dont une spécifiquement conçue pour être utilisée sur un plan d'eau en période hivernale, de même que des vêtements et du matériel adaptés pour les interventions sur l'eau et sur la glace.

Rappelons que Montréal offre une panoplie d'installations permettant de pratiquer des sports d'hiver extérieurs dans des conditions sécuritaires. Ainsi, afin de planifier leurs activités et déplacements, les citoyens et citoyennes sont invités à consulter la carte interactive recensant les différentes activités hivernales, dont notamment les patinoires, pistes de ski de fond, pistes de glissade et lieux de prêt d'équipement. La population peut également vérifier l' état des patinoires extérieures en consultant le portail web de la Ville de Montréal.

