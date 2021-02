The NAGA Group AG démarre l'année 2021 sous les meilleurs auspices





The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), fournisseur du réseau social de courtage sur la plateforme NAGA.com, entame la nouvelle année 2021 sur les chapeaux de roues.

Avec un volume de courtage dépassant 18,5 milliards EUR, NAGA vient d'établir un nouveau record mensuel, soit une hausse de 216% comparé à la même période de l'année précédente (5,8 milliards EUR). Le nombre de transactions en argent réel a également plus que doublé pour atteindre de nouveaux sommets (765 000 contre 281 000 en janvier 2020). Une telle performance a également eu un impact positif sur les résultats de courtage, qui ont augmenté de plus de 246% sur douze mois. NAGA connaît ainsi le meilleur début d'année depuis sa création.

NAGA a enregistré une augmentation encore plus prononcée au niveau des nouveaux abonnements, avec un multiplicateur supérieur à six. À titre d'exemple, plus de 25 500 nouveaux clients ont rejoint NAGA en janvier 2021 (contre 3 900 en janvier 2020). Les nouveaux dépôts ont augmenté de plus de 244% comparé à la même période. De même, la société a enregistré une demande considérable dans le domaine des contrats de différence en cryptodevises et des dépôts à sept chiffres d'actifs crypto physiques sur le NAGA Wallet.

"Nous sommes satisfaits de ce très solide départ en 2021, avec un mois de janvier qui a dépassé toutes nos espérances. De tels résultats viennent valider notre décision d'investir davantage dans le marketing. Notre croissance est rentable et s'appuie sur une tendance profondément durable sur le marché", commente Benjamin Bilski, PDG et fondateur de NAGA.

Le vif intérêt déjà suscité au sein du marché obligataire se voit encore renforcé par le dynamisme du marché des cryptodevises ainsi que par les récentes discussions à propos des positions courtes sur l'action Gamestop, déclenchées par un groupe du forum Reddit.

"Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère du marché obligataire. De plus en plus de personnes s'intéressent au marché financier et se lancent à la recherche d'opportunités d'investissements numériques sur le marché financier et les cryptomonnaies. La plateforme de courtage social NAGA est en parfaite adéquation avec son époque. Nous sommes également ravis d'annoncer que les taux d'engagement ont été multipliés par dix sur notre plateforme, que de plus en plus de transactions sont effectuées et que les nouveaux utilisateurs se sont déjà habitués à notre approche "réseau social & investissement". Les prochains mois et les prochaines années sur le marché obligataire mondial seront extrêmement prometteurs", conclut Bilski.

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé une plateforme de courtage socialement valorisée, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l'investissement. Sa plateforme propriétaire offre toute une gamme de produits allant du courtage obligataire à l'investissement et aux cryptomonnaies en passant par une Mastercard physique. En outre, la plateforme permet les échanges avec d'autres courtiers, fournit des informations pertinentes dans son flux, et reproduit automatiquement les caractéristiques de transactions réussies de ses membres. NAGA est une solution synergique tout-en-un facile d'accès et inclusive, et qui fournit un outil optimisé pour échanger, investir, réseauter, encaisser et effectuer des paiements, aussi bien en monnaie fiduciaire que crypto.

