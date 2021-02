Le MDX 2022 prend le rôle de véhicule vedette de la gamme Acura





Le tout nouveau MDX de quatrième génération sera mis en vente au Canada dès le 12 février

dès le 12 février Grâce à une refonte des plus radicales, le MDX 2022 est le VUS le plus haut de gamme, le plus performant et le plus sophistiqué technologiquement de l'histoire d'Acura.

MARKHAM, ON, le 3 fév. 2021 /CNW/ - Le nouveau véhicule vedette d'Acura, le MDX 2022 sera mis en vente dans les concessionnaires Acura du Canada dès le 12 février. Si vous ne pouvez pas gérer l'anticipation, réservez votre place dès maintenant en réservant un MDX et devenez l'un des premiers à acheter le VUS à trois rangées le plus populaire de l'histoire nord-américaine en visitant https://www.acura.ca/mdx_fr ou le site Web de n'importe quel concessionnaire local.

En occupant sa nouvelle position comme véhicule vedette de la marque, la nouvelle génération d'Acura MDX fait un bond prodigieux vers l'avant avec sa conception extérieure audacieuse accompagnée d'un tout nouvel intérieur sophistiqué et élégant se caractérisant par les technologies et l'habitacle les plus avancés que la marque ait connu.

35 ans d'héritage de performance

35 ans d'innovation et d'ingénierie de performance ont conduit Acura au MDX 2022, démontrant ainsi comment le succès de longue date des voitures de course et de sport propulse le VUS de quatrième génération vers son nouveau rôle de véhicule vedette de la marque.

Notre plus récente vidéo - Lancement du MDX 2022 - comprenant la chanson « Tear It Up » de Queen, met en évidence les principaux composants du tout nouveau MDX, notamment sa conception extérieure audacieuse et athlétique, ainsi qu'un nouvel intérieur sophistiqué et élégant doté du cockpit le plus technologique et le sophistiqué de l'histoire de la marque.

La performance du MDX est soutenue par une toute première suspension avant à double bras triangulaire appliquée à sa toute nouvelle plateforme ultra-rigide. Cette vidéo - Performances du MDX 2022 - démontre les puissantes capacités de remorquage du MDX.

Les détails, les spécifications et les prix de l'Acura MDX sont offerts ici. Pour de plus amples renseignements, visitez le https://www.acura.ca/mdx_fr.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division haute performance de luxe de Honda Canada Inc. et elle est une gamme de modèles haut de gamme de premier plan offrant une performance conçue avec précision, ainsi qu'une approche originale aux technologies et à la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura comprend cinq modèles distincts : la berline haute performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe à 5 passagers RDX et le VUS de luxe à sept passagers MDX. Acura a lancé sa nouvelle génération de supervoiture NSX électrique en tant que nouvelle expression ultime de sa performance conçue avec précision. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte désormais un réseau de plus de 50 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez visiter le www.acura.ca .

