Communiqué de DXC Technology

Comme précédemment annoncé le 6 janvier 2021, DXC Technology (NYSE: DXC) ("DXC") a reçu une proposition spontanée, préliminaire et non contraignante d'Atos SE. Avant de recevoir la proposition, DXC n'avait pas connaissance de l'intérêt manifesté par Atos.

En vertu de ses obligations fiduciaires, le conseil d'administration de DXC a soigneusement évalué la proposition, au côté de ses conseillers financiers et juridiques. Pour le conseil d'administration, l'offre est considérée inadaptée et manquant de certitude en comparaison avec la valeur que DXC peut générer de manière autonome en réalisant sa transformation.

Après avoir partagé certaines informations de haut niveau afin d'aider Atos à comprendre pourquoi le conseil d'administration estime que la proposition a sous-évalué DXC, Atos et DXC se sont mis d'accord pour arrêter les discussions.

DXC reste confiant dans sa transformation axée sur ses collaborateurs, clients et actionnaires. Durant le troisième trimestre, DXC a dépassé ses prévisions de chiffre d'affaires, de marge de BAIIA ajusté, de BPA dilué non PCGR, et a généré un ratio de prises de commandes sur facturations supérieur à 1,0. Nous nous réjouissons à l'idée de communiquer, ce jeudi 4 février 2021, les résultats détaillés de notre troisième trimestre.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations en modernisant leurs infrastructures IT, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant sécurité et évolutivité sur les serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Innovant depuis des décennies, DXC reçoit la confiance des plus grandes entreprises mondiales pour déployer les différentes strates technologiques nécessaires pour atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur DXC, ses collaborateurs, ses clients et son exécution opérationnelle, rendez-vous sur www.dxc.technology.

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits avérés constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations représentent des attentes et convictions actuelles, et aucune garantie n'est formulée quant à la concrétisation des résultats décrits dans lesdites déclarations. Ces déclarations sont soumises à plusieurs hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs, dont un nombre important se trouve hors de notre contrôle, susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdites déclarations. Pour une description écrite de ces facteurs, consultez la section "Risk Factors" dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 31 mars 2020, tel que mis à jour dans les dossiers déposés ultérieurement auprès de la SEC, notamment les rapports trimestriels de DXC sur formulaire 10-Q correspondant aux trimestres clos les 30 juin 2020, 30 septembre 2020 et 31 décembre 2020, une fois disponibles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, de communiquer à propos d'événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, ou de refléter des événements non anticipés, sauf dans les cas requis par la loi.

