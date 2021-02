La Première Nation Moose Cree et Les Métaux NioBay annoncent le renouvellement de l'entente de protection





MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) a le plaisir d'annoncer que la Première Nation Moose Cree (« MCFN ») a signé une mise à jour de l'entente de protection (« EP ») en appui au programme d'exploration 2021. L'EP établit un cadre pour une communication efficace, l'échange d'informations, la protection de l'environnement et l'inclusion des entreprises du MCFN dans le programme d'exploration.



« L'EP reflète les intérêts mutuels de NioBay et Moose Cree à travailler en partenariat pour avancer le programme d'exploration et à continuer de bâtir une relation positive et productive pour l'éventuelle construction d'une mine avec le consentement du MCFN », a déclaré Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay.

« Le respect des droits ancestraux et issus de traités du MCFN est au coeur de l'entente de protection, NioBay a reconnu les droits et le rôle décisionnel de notre communauté. C'est la base d'une relation de travail positive entre la Première Nation Moose Cree et NioBay », a déclaré le chef du MCFN, Mervin Cheechoo.

Programme d'exploration

Le 8 janvier 2021, la Société a reçu un permis d'exploration valide pour trois ans du ministère de l'Énergie du Développement du Nord et des Mines pour forer jusqu'à 20 000 mètres ou environ 20 à 30 trous de forage.

Le premier objectif est de réaliser un schéma de forage intercalaire qui permettra à la Société de transférer la majorité des ressources présumées dans la catégorie des ressources indiquées.

Le deuxième objectif de cette campagne est de tester la zone à haute teneur s'étendant et ratissant vers le nord.

La société commencera les forages au début de février.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Claude Dufresne, ing., personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Dufresne est président et chef de la direction de NioBay.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d'un accord de partenariat avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l'imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

