Phoenix Venture Partners LLC lève un troisième fonds, PVP III LP





SAN MATEO, Californie, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Phoenix Venture Partners LLC (PVP) a annoncé aujourd'hui qu'il a officiellement fermé son dernier fonds de capital-risque phare, PVP III LP, à l'occasion de EOY 2020. Le fonds a été sursouscrit et ses commanditaires (anciens et nouveaux) sont composés d'institutions financières sophistiquées, de family offices et de grandes multinationales (investisseurs stratégiques). Parmi les investisseurs stratégiques de PVP III LP, on trouve un groupe de leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, dont Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Corning Incorporated (NYSE:GLW), W. L. Gore & Associates, Showa Denko K. K. (TYO:4004), Nissan Chemical Corporation (TYO:4021), Nagase & Co, Ltd. (TYO:8012), et LG Technology Ventures, qui est l'instrument d'investissement de LG Chem, Ltd. (KRX: 051910).

En tant que première société de capital-risque spécialisée dans l'investissement dans les matériaux et les appareils de pointe, PVP a une réputation bien établie de rendement élevé et est connue des entrepreneurs et des entreprises du monde entier. PVP a également la réputation de forger des partenariats étroits avec ses investisseurs stratégiques en travaillant en étroite collaboration avec eux sur l'innovation ouverte afin d'identifier des opportunités de marché intéressantes. Fort du succès de ses deux premiers fonds, PVP III LP continuera à investir dans des start-ups développant des innovations révolutionnaires dans le domaine des matériaux et des dispositifs de pointe tout en étendant sa présence dans le monde entier.

Le Dr John T. Chen, associé directeur général de PVP, a déclaré : « Nous sommes heureux de l'intérêt marqué de nouveaux investisseurs pour PVP III LP et du soutien continu de nos société en commandite (LP) existantes, et nous sommes heureux d'avoir fermé le nouveau fonds malgré les défis mondiaux actuels. »

Le Dr Zachariah Jonasson, associé directeur général de PVP, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec les multinationales et les entrepreneurs les plus innovants du monde entier. »

À propos de Phoenix Venture Partners LLC

Phoenix Venture Partners LLC est une société de capital-risque de premier plan qui investit et s'associe à des entrepreneurs exceptionnels pour commercialiser des innovations révolutionnaires dans le domaine des matériaux et des dispositifs de pointe. L'équipe de PVP a un palmarès inégalé en matière de création, de développement et d'investissement dans des start-ups de matériaux avancés dans de nombreux secteurs. La stratégie d'investissement de l'entreprise est flexible et repose sur l'assistance aux entrepreneurs dans le cadre de partenariats avec les clients et la chaîne d'approvisionnement, le développement des affaires, ainsi que le soutien stratégique et opérationnel. PVP collabore avec un écosystème sélectionné de sociétés mondiales tournées vers l'avenir en ce qui concerne le développement des entreprises et les intérêts de l'innovation ouverte. PVP est basé dans la Silicon Valley avec un bureau satellite à Seattle, Washington. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web www.phoenix-vp.com ou nous envoyer un courriel à l'adresse suivante information@phoenix-vp.com .

