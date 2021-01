À la suite de l'annonce du gouvernement fédéral - Transat suspend temporairement tous ses vols réguliers et lance une opération de rapatriement de ses clients





MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - À la demande du gouvernement canadien de ne pas effectuer de voyages vers le Mexique et les Caraïbes et à la suite de l'imposition de nouvelles mesures de quarantaine et de test de dépistage de la COVID-19, Transat A.T. inc. annonce aujourd'hui la suspension complète de tous les vols réguliers d'Air Transat jusqu'au 30 avril et le rapatriement de ses clients au Canada, une opération qui devrait s'étaler sur les deux prochaines semaines.

« Nous mettons en place les mesures demandées par le gouvernement canadien, notamment de ne pas voyager dans le Sud. Cela nous contraint à suspendre tous nos vols temporairement, y compris sur l'Europe, a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. Nous allons tout mettre en oeuvre pour ramener nos clients au Canada. Nous partageons évidemment l'objectif du gouvernement de protéger les Canadiens contre la COVID-19, et notamment les nouveaux variants, et c'est ce que tout notre personnel a fait dans les derniers mois, notamment à bord de nos avions, avec un programme exhaustif de mesures sanitaires adaptées. »

Programme de vols de rapatriement

Air Transat exploitera plusieurs dizaines de vols au cours des deux prochaines semaines pour rapatrier ses clients au Canada. Les clients de Transat dont le vol de retour au pays est prévu d'ici le 13 février conserveront leur vol initial alors que les clients dont le vol est annulé seront automatiquement réacheminés sur un autre vol d'Air Transat. C'est une priorité pour Transat de ramener chacun à bon port.

Jusqu'au 30 avril, les clients qui n'auront pas pu voyager du fait de l'annulation de leur vol se verront rembourser dans le même mode de paiement que celui utilisé pour leur réservation.

Le soutien du gouvernemental fédéral est crucial

Devant la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'ensemble de l'industrie, Transat réitère l'importance pour le gouvernement fédéral de mettre en place l'aide financière sectorielle annoncée pour soutenir son industrie et les investissements qu'elle a consentis dans les dernières années, sans compter les dizaines de milliers de travailleurs du secteur qui ont perdu leur emploi. L'industrie aérienne est très compétitive, et les transporteurs internationaux d'autres pays ont bénéficié de mesures de soutien importantes de leurs gouvernements depuis le début de la pandémie. Cela crée un déséquilibre important qui plombe la compétitivité des compagnies aériennes canadienne depuis des mois et menace leur survie. De plus, c'est toute l'économie canadienne qui sera privée de la contribution vitale et stratégique de l'industrie aérienne et aéronautique au moment de la reprise.

Dès le début de la pandémie, l'entreprise a mis en oeuvre une série de mesures pour protéger l'entreprise et sa trésorerie, notamment des mises à pied temporaires qui affectent 75 % de son personnel. Malheureusement, l'arrêt temporaire de ses activités entraîne d'autres mises à pied parmi le personnel navigant et le personnel de soutien.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2021 à 18:11 et diffusé par :